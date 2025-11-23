पैदलयात्रीलाई मुक्का हान्नेमाथि अनुसन्धान गर्न ७ दिनको म्याद लिइयो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पैदलयात्रीलाई मुक्का हानेको आरोपमा पक्राउ परेका पारस बमलाई थप अनुसन्धानका लागि अदालतले ७ दिनको म्याद दिएको छ।
- पारस बमलाई मंगलबार ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित जुत्ता कारखाना क्षेत्रमा पक्राउ गरेको थियो।
- मुक्का हानेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
५ फागुन, काठमाडौं । पैदलयात्रीलाई मुक्का हानेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि ७ दिनको म्याद लिइएको छ ।
काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित जुत्ता कारखाना क्षेत्रको सडकमा पैदलयात्रीलाई मुक्का हान्ने पारस बमलाई थप अनुसन्धानका लागि अदालतबाट ७ दिनको म्याद लिएको जिल्ला प्रहरी परिसरका एसपी पवन भट्टराईले जानकारी दिए ।
बमलाई मंगलबार ट्राफिक प्रहरीले समातेको थियो । पैदलयात्रीलाई मुक्का हानेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
उनले पैदलयात्रीलाई कुटेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । कारबाट झरेका ती व्यक्तिले गाली गर्दै पिटेको देखिन्छ ।
