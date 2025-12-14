+
चोरीका गरगहनासहित २ जना पक्राउ

चोरीका गरगहनासहित दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

२०८२ माघ ८ गते १७:४९

  • काठमाडौंमा चोरीका गरगहनासहित दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
  • पक्राउ पर्नेमा संखुवासभाका ३७ वर्षीय केभव देवान र पाँचथरका २६ वर्षीय कमल लिम्बु छन्।
  • ६ माघको राति १० बजे सेतोपुल नजिक स्कुटरमा सवार उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
  • उनीहरुबाट चोरीको सुनका तिलहरी, चन्द्रमा, नगद ४९ हजार ३ सय, सिरिन्ज ११ थान, लागुऔषध एम्पुल र खुर्सानीको धुलो फेला परेको छ।

८माघ, काठमाडौं । चोरीका गरगहनासहित दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेहरुमा संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका–९ घर भइ काठमाडौं मैतीदेवी बस्ने ३७ वर्षीय केभव देवान र पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका–६ घर भइ रातोपुल बस्ने २६ वर्षीय कमल लिम्बु छन् । उनीहरुलाई प्रहरी वृत्त गौशालाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

६ माघको राति १० बजेतिर सेतोपुल नजिकबाट प्रहरीले बा ६३ प ७०५५ नम्बरको स्कुटरमा सवार उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।

उनीहरुबाट चोरीको सुनका तिलहरी, चन्द्रमा, नगद ४९ हजार ३ सय, सिरिन्ज ११ थान, लागुऔषध एम्पुल, खुर्सानीको धुलो १ प्याकेट ।

 

प्रहरी
