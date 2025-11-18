जबरजस्ती गाडी चढाउन खोज्ने ११ जना पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रहरीले काठमाडौँ महानगरपालिका-१४ कलंकीस्थित सडकमा सर्वसाधारणलाई जबरजस्ती सवारी चढाउने र अभद्र व्यवहार गर्ने ११ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
६ पुस, काठमाडौँ । प्रहरीले सर्वसाधारणलाई दुःख, हैरानी दिँदै अभद्र व्यवहार गर्ने ११ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिका-१४ कलंकीस्थित सार्वजनिक स्थान, सडक बाटो किनारामा हिँडिरहेका सर्वसाधारणलाई जबरजस्ती सवारी चढाउने, नमाने अपशब्द बोल्नेलाई पक्राउ गरिएको सूचनाको आधारमा प्रहरी वृत्त कालीमाटीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4