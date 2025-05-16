ललितपुरमा भारतीय इन्जिनियरको हत्या, डेढ महिनासम्म रहस्यमै घटना

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
३ पुस, काठमाडौं । ललितपुर महानरपालिका–२४ धापाखेलमा एक भारतीय इन्जिनियरको हत्या भएको खुलेको छ ।
डेढ महिनाअघि नै (१९ कात्तिक)मा भारतीय इन्जिनियर ४६ वर्षीय देव कुमारको हत्या भएको खुलेको हो । हत्या भएको डेढ महिना बित्दा घटना भने अझै रहस्यमै छ । घटनामा संलग्न कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् । हत्याको कारण पनि खुल्न सकेको छैन ।
प्रहरी अधिकारीहरू भने घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै औपचारिक रुपमा केही बोल्न चाहँदैनन् । धापाखेलमा निर्माणाधीन कोलोनीमा हत्या भएको हो । उनी चौधरी ग्रुपले बनाउँदै गरेको उक्त कोलोनीको डिजाइनका लागि नेपाल आएका थिए । उनको हत्या दर्दनाक तरिकाले भएको अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन् ।
निर्माणधीन कोलोनीको बाथरुममा उनको हत्या भएको हो । हातखुट्टा बाँधेको र मुख समेत कपडाले बाँधेको अवस्थामा शव भेटिएको थियो ।
हातखुट्टा र मुख बाँधेर धारिलो हतियारले टाउकामा प्रहार गरेर हत्या गरिएको अवस्थमा शव प्रहरीले फेला पारेको थियो ।
घटनाबारे जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरदेखि काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले समेत अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
प्रहरीले घटनामा सोही कोलोनीमा कार्यरत कामदारहरूमाथि निगरानी बढाइएको बताएको छ । प्रहरीले हत्या सामूहिक रुपमा आक्रमण गरेर भएको वा कसरी भएको हो भन्ने नखुलेको र अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिएको छ ।
