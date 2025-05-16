+
ललितपुरमा भारतीय इन्जिनियरको हत्या, डेढ महिनासम्म रहस्यमै घटना

ललितपुर महानरपालिका–२४ धापाखेलमा एक भारतीय इन्जिनियरको हत्या भएको खुलेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३ गते १५:३३
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ललितपुर महानरपालिका–२४ धापाखेलमा डेढ महिनाअघि भारतीय इन्जिनियर देव कुमारको हत्या भएको खुलेको छ।
  • हत्या निर्माणाधीन कोलोनीको बाथरुममा हातखुट्टा र मुख बाँधेर टाउकामा धारिलो हतियारले प्रहार गरी गरिएको थियो।
  • जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले घटनामा संलग्नको खोजी गर्दै अनुसन्धान गरिरहेका छन्।

३ पुस, काठमाडौं । ललितपुर महानरपालिका–२४ धापाखेलमा एक भारतीय इन्जिनियरको हत्या भएको खुलेको छ ।

डेढ महिनाअघि नै (१९ कात्तिक)मा भारतीय इन्जिनियर ४६ वर्षीय देव कुमारको हत्या भएको खुलेको हो । हत्या भएको डेढ महिना बित्दा घटना भने अझै रहस्यमै छ । घटनामा संलग्न कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् । हत्याको कारण पनि खुल्न सकेको छैन ।

प्रहरी अधिकारीहरू भने घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै औपचारिक रुपमा केही बोल्न चाहँदैनन् । धापाखेलमा निर्माणाधीन कोलोनीमा हत्या भएको हो । उनी चौधरी ग्रुपले ‍बनाउँदै गरेको उक्त कोलोनीको डिजाइनका लागि नेपाल आएका थिए । उनको हत्या दर्दनाक तरिकाले भएको अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन् ।

निर्माणधीन कोलोनीको बाथरुममा उनको हत्या भएको हो । हातखुट्टा बाँधेको र मुख समेत कपडाले बाँधेको अवस्थामा शव भेटिएको थियो ।

हातखुट्टा र मुख बाँधेर धारिलो हतियारले टाउकामा प्रहार गरेर हत्या गरिएको अवस्थमा शव प्रहरीले फेला पारेको थियो ।

घटनाबारे जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरदेखि काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले समेत अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

प्रहरीले घटनामा सोही कोलोनीमा कार्यरत कामदारहरूमाथि निगरानी बढाइएको बताएको छ । प्रहरीले हत्या सामूहिक रुपमा आक्रमण गरेर भएको वा कसरी भएको हो भन्ने नखुलेको र अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिएको छ ।

अपराध प्रहरी भारतीय इञ्जिनयर हत्या ललितपुर
