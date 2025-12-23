प्रहरीका १० जना एसएसपीको पदस्थापन (सूची)

३ माघ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका १० जना वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हरूको पदस्थापन गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवश्रोत विकास विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै एसएसपी पदस्थापनबारे जानकारी गराएको हो ।
पदस्थापन गरिएका एसएसपीहरूमा राम प्रकाश शाह, भुवनेश्वर तिवारी, ऋषिराम कँडेल, सुरेश प्रसाद काफ्ले, श्याम सिं चौधरी, नकुल पोखरेल, दिलिप घिमिरे, पदम बहादुर विष्ट, योगेन्द्र सिंह थापा र सुवास चन्द्र बोहरा रहेका छन् ।
हेर्नुस् सूची :
