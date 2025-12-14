चोरीको मोटरसाइकलसहित २ जना पक्राउ

१२ माघ, काठमाडौं । चोरीको मोटरसाइकलसहित दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेहरूमा मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–७ छतिवन घर भएका २५ वर्षीय ब्रिजन तामाङ र सोही ठाउँका २३ वर्षीय युनिक तामाङ छन् । उनीहरुलाई आइतबार ललितपुरको बागमती गाउँपालिका–३ कान्तिलोकपथबाट प्रहरी चौकी भट्टेडाँडाको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरीले चेक गर्ने क्रममा मोटरसाइकल नरोकी उनीहरु फरार भएका थिए । त्यसपछि शंका लागेर पच्छ्याउँदै प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो ।
सो क्रममा उनीहरुबाट चोरीका दुई मोटरसाइकल बरामद भएका छन् ।
