सिनामंगल-सामाखुसी रुटमा पेसेवर पाकेटमार

अपशब्दलाई कोड भाषा बनाएर बसभित्रै पाकेटमारी

काठमाडौं मित्रनगर डेरा गरी बस्ने बागलुङका ३७ वर्षीय दीपेन्द्र शर्माले मित्रपार्क पुग्नै लाग्दा जब झोला खुलै देखे, हेर्दा पैसाको बिटो गायब भइसकेको थियो ।

नारायण अधिकारी
२०८२ पुष २५ गते १९:४०

२५ पुस, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका-९ सिनामंगलस्थित गोल्डेनगेट अगाडिबाट एक यात्रु गोंगबु जान मयुर यातायात चढे । २२ पुस ११ बजेतिर बस चढेका ती यात्रुले कालो रङको ‘साइड ब्याग’ (छड्के छोला) बोकेका थिए ।

झोलामा २ लाख ७५ हजार बोकेर हिँडेका बाग्लुङ नगरपालिका-४ घर भई काठमाडौं मित्रनगर डेरा गरी बस्ने ३७ वर्षीय दीपेन्द्र शर्माले मित्रपार्क पुग्नै लाग्दा जब झोला खुलै देखे, हेर्दा पैसाको बिटो गायब भइसकेको थियो ।

सिनामंगलबाट मित्रपार्क नपुग्दै २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पाकेटमारले टाँका मारिसकेका थिए । कोचाकोच बसमा दाउ हेरेर छिरेका पेसेवर पाकेटमार पैसा निकालेर कतिखेर टाप कसे शर्माले थाहै पाएनन् ।

साथमा भएको पौने तीन लाख पाकेटमारी भएपछि शर्मा उजुरी दिन प्रहरी वृत्त गौशाला पुगेका थिए ।

भोलिपल्ट फेरि यस्तै प्रकृतिको अर्को घटना भयो । त्यो घटना भने नगद सुन चोरीको थियो । आफ्नो गलाको सिक्री नै यात्रुबाहक बसभित्र सिनामंगलबाट चोरी भएको जानकारी एक महिलाले वृत्त गौशालामा गराइन् ।

अघिल्लो दिनको घटनाको अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरी टोली भोलिपल्ट फेरि उस्तै घटना भएपछि थप सजग हुँदै अनुसन्धानमा जुटेको थियो । सोही क्रममा २३ पुस दिउँसो एउटै गाडीबाट झर्दै गरेको अवस्थामा तिलगंगाबाट चार जनालाई प्रहरी वृत्त गौशालाको टोलीले पक्राउ गर्‍यो ।

पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौं दक्षिणकाली नगरपालिका-२ का ३७ वर्षीय सरोज खड्का, काभ्रे महाभारत गाउँपालिका-७ घर भई काठमाडौं काँडाघारी बस्ने ४२ वर्षीय विकास लामा, तनहुँ म्यादे गाउँपालिका-५ घर भई काठमाडौं टोखा बस्ने ३३ वर्षीय राजु गुरुङ र ललितपुर महानगरपालिका-७ घर भएका ३३ वर्षका सुवास मगर छन् ।

पाकेट मार्ने समूहमा पाँच जना भए पनि एक जना भाग्न सफल भएका थिए । उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।

पक्राउ परेका चारै जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट चोरी कसुरमा पाँच दिनको म्याद लिई अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बताए ।

२२ पुसमा यो समूह पाकेट मार्ने उद्देश्यले कोटेश्वरबाट चाबहिलतर्फ जाने बस चढेको थियो । तर त्यो बसमा योजना सफल नभएपछि उनीहरू सिनामंगलमा झरेको देखिएको एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए ।

पौने ३ लाख पाकटेमारी हुने शर्मा पनि सिनामंगलबाटै बस चढेका थिए । मित्रपार्क नपुग्दै पौने तीन लाख पाकेट मार्न सफल भएपछि उनीहरू बसबाट ओर्लिएका थिए ।

पाकेट मार्ने बेला अरूले नबुझुन् भनेर उनीहरूले कोड भाषा प्रयोग गर्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ । अपशब्दलाई यो समूहले आफ्नो कोड भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको एसपी भट्टराई बताउँछन् । पाकेटमारको पैसाले लागुऔषध खाने, ब्रान्डेड कपडा लगाउने र मोजमस्ती गरेर उडाउने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

पाकेट मार्ने समूहमध्ये एक जनाले झोला बोक्ने र अरू भने खाली नै बस चढ्ने गरेको देखिएको छ । विशेषगरी सिनामंगलदेखि सामाखुसीको रुटमा चल्ने गाडीमा उनीहरूले पाकेटमारी गर्ने गरेको देखिन्छ ।

मौका मिल्नासाथ आँखा झिमिक्क गर्न नपाउँदै पाकेटमारी गर्ने र एउटाले अर्कोलाई पास गर्दै हत्त न पत्त गाडीबाट उत्रिहाल्ने शैली देखिएको प्रहरीले बताएको छ ।

यो पेसेवर समूहले बस्ने ठाउँमा पाकेटमारी गर्दैनन् । एक ठाउँमा बस्ने र अर्को रुटमा गएर पाकेट मार्ने शैली देखिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

तस्वीर : एआई ।

क्यास बोक्न छाडेपछि टार्गेटमा सिक्री

पक्राउ परेका चारै जना पेसेवर पाकेटमार रहेको एसपी भट्टराई बताउँछन् । उनीहरू लामो समयदेखि पाकेट मार्दै आएका व्यक्तिहरू हुन् । तर पछिल्लो समय मोबाइल बैंकिङ तथा वालेटमार्फत रकमको कारोबार हुन थालेपछि क्यास (नगद) बोक्ने क्रम एकदमै न्यून हुँदै गयो ।

त्यसपछि आफ्नो पाकेटमारी पेसा संकटमा पर्ने लागेर यो समूहले जिन्सी (सुन)तर्फ आँखा लगाएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भिडभाड भएको गाडी चढ्ने, ठेलमठेल गर्ने अनि त्यही मौकामा गलाको सिक्री थुत्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । सिटमा बसेको व्यक्तिले सिक्री लगाएको रहेछ भने बान्ता आउन लागेको बहाना बनाएर सिटबाट एउटाले उठाउने र उठिसकेपछि त्यही मौकामा अरूले भिडमा ठेलठाल गर्दै, धक्का लगाउँदै सिक्री थुत्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।

यस्तै शैलीमा उनीहरूले २३ पुसमा बसबाट एक महिला यात्रुको गलाको सिक्री थुतेका थिए । २२ पुसमा भने नगदै पाकेट मार्न यो समूह सफल भएको थियो ।

११ पटक मुद्दा चलेका खड्का

अपराधको दुनियाँमा ११ वर्षअघिबाट प्रवेश गरेका सरोज खड्काको अपराधको संख्या पनि त्यति (११) नै छ । विभिन्न प्रहरी कार्यालयबाट विभिन्न कसुरमा गरी उनीविरुद्ध ११ पटक मुद्दा चलिसकेको छ ।

पहिलो पटक खड्का २ पुस २०७१ मा पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेला उनलाई लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरले लागुऔषधसहित पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो ।

त्यसपछि ५ जेठ २०७४ मा उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरबाट अभद्र व्यवहारको कसुरमा मुद्दा चलेको सीआरएस (क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम)मा देखिन्छ ।

६ माघ २०७३ मा प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वर र २३ फागुन २०७६ मा प्रहरी वृत्त कालिमाटीबाट खड्काविरुद्ध अभद्र व्यवहारको कसुरमा मुद्दा चलेको थियो ।

२८ भदौ २०७७ मा खड्काविरुद्ध चोरी तथा डाँका कसुरमा प्रहरी वृत्त स्वयम्भूबाट मुद्दा चलेको थियो । ६ वैशाख २०८१ मा प्रहरी गौशालाबाट अभद्रको कसुरमा मुद्दा चलेको भेटिएको छ ।

त्यसैगरी ५ माघ २०८० मा प्रहरी वृत्त महारागञ्जबाट अभद्र र महाराजगञ्जबाटै २१ साउन २०८१ मा चोरी तथा डाँकाको कसुरमा मुद्दा चलेको सीआरएमा देखिन्छ ।

महाराजगञ्जबाटै २२ जेठ २०८२ मा अभद्र व्यहार र नयाँ बानेश्वरबाट २७ साउन २०८२ मा अभद्र व्यवहारको कसुर गरी ११ पटक मुद्दा चलेको भेटिएको छ ।

प्रतीकात्मक तस्वीर ।

अरू पनि पटके

खड्का मात्रै होइन, उनीसँगै पक्राउ परेका तीन जना पनि पटके अभियुक्त रहेको पाइएको छ । अहिले वृत्त गौशालाको हिरासतमा रहेका विकास लामाविरुद्ध यसअघि दुई पटक अभद्रको कसुरमा मुद्दा चलेको भेटिएको छ ।

२० मंसिर २०८० मा प्रहरी वृत्त गौशालाबाट र २७ भदौ २०८० मा प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जबाट उनीविरुद्ध अभद्रको कसुरमा मुद्दा चलेको देखिन्छ ।

अर्का अभियुक्त राजु गुरुङ पनि पटके अभियुक्त हुन् । उनीविरुद्ध प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जबाट चार पटक अभद्र व्यवहारको कसुरमा मुद्दा चलेको भेटिएको छ ।

सुवास मगरविरुद्ध पनि १७ फागुन २०७१ मा काभ्रेमा अभद्र व्यवहारको मुद्दा र प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरबाट २७ साउन २०८२ मा अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलेको सीआरएसमा देखिन्छ ।

लेखक
नारायण अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

