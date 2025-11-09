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पूर्वगृहसचिव पदमप्रसाद पोखरेलको निधन

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २९ गते १२:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्व गृहसचिव पदमप्रसाद पोखरेलको ७८ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ ।
  • बबरमहलस्थित अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा उपचारका क्रममा पोखरेलको निधन भएको हो ।
  • उनको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिँदै छ ।

२९ असार, काठमाडौं । पूर्व गृहसचिव पदमप्रसाद पोखरेलको निधन भएको छ । ७८ वर्षीय पोखरेलको बबरमहलस्थित अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो ।

पोखरेलको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिँदै छ ।

पोखरेल २०५५ साल वैशाखदेखि २०५७ साल कात्तिकसम्म गृह मन्त्रालयको सचिव थिए ।

पोखरेलका एक छोरा र तीन छोरी छन् ।

पदमप्रसाद पोखरेल
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