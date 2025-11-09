‘मास्टर्नी’ चलचित्रको विवादित गीत हटाउन शिक्षक महासंघको माग

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- नेपाल शिक्षक महासंघले ‘मास्टर्नी’ चलचित्रको प्रमोसनल गीतमा प्रयोग भएका अमर्यादित शब्दहरू हटाउन माग गरेको छ ।
- अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले उक्त गीतले शिक्षक र शिक्षण पेशाको अपमान गरेको विज्ञप्ति मार्फत उल्लेख गरेका छन् ।
- गीत हटाउन ढिलाइ भएमा उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं निर्माता र कलाकार हुने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।
१ साउन, काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले ‘मास्टर्नी’ चलचित्रमा समावेश एक गीत हटाउन माग गरेको छ ।
‘मास्टर्नी’ चलचित्रको प्रमोसनल गीतप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै महासंघले महिला शिक्षकप्रति लक्षित शब्द अमर्यादित भएको ठहर गरेको छ ।
उक्त गीतले शिक्षक र शिक्षण पेशाप्रति गम्भीर प्रहार गरेको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन् ।
उक्त गीतलाई तुरुन्त बन्द गर्न र चलचित्रमा प्रयोग नगर्न महासंघले निर्माण पक्षलाई चेतावनी दिएको छ ।
उक्त गीतले निरन्तरता पाएमा असहज परिस्थिति उत्पन्न हुने र त्यसको जिम्मेवार निर्माता, सम्बन्धित कलाकार हुने चेतावनी दिइएको छ ।
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