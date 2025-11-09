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युक्रेनमा जेलेन्स्की विरुद्ध प्रदर्शन  

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १ गते ११:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रक्षामन्त्री मिखाइलो फेडोरोभलाई पदबाट हटाएपछि नागरिक समाज र सांसदहरूले कडा विरोध गरेका छन् ।
  • राजधानी किएभमा प्रदर्शनकारीहरूले ‘फेडोरोभबाट टाढै रहो’ र ‘जितमा बाधा पुर्‍याउन बन्द गर !’ भन्दै नाराबाजी गरेका छन् ।
  • राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रक्षामन्त्रीमा मेजर–जनरल येभेनी खमारालाई कार्यवाहक रूपमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

१ साउन, काठमाडौं । युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रक्षामन्त्री मिखाइलो फेडोरोभलाई अचानक पदबाट हटाएका छन् । यो निर्णयको नागरिक समाज र सांसदहरूले कडा विरोध गरेका छन् ।

बिहीबार बिहान राजधानी किएभ र अन्य सहरमा युवाहरू जम्मा भएर प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले ‘फेडोरोभबाट टाढै रहो’ र ‘जितमा बाधा पुर्‍याउन बन्द गर !’ लेखिएका पोस्टर बोकेका थिए । उनीहरूले ‘लाज मान !’ भन्दै नाराबाजी पनि गरे ।

राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले सुरक्षा सेवा (एसबियु) का कार्यवाहक प्रमुख मेजर–जनरल येभेनी खमारालाई कार्यवाहक रक्षामन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

जेलेन्स्कीले भने खमाराको बचाउ गर्दै उनले प्राविधिक युद्ध अभियानहरूमा व्यापक र धेरै मामिलामा अभूतपूर्व अनुभव हासिल गरेको जनाएका छन् ।

भ्लोदिमिर जेलेन्स्की युक्रेन
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