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सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच निर्णायक वार्ता जारी, आजै सम्झौताको तयारी

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १ गते १०:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित पक्षबीच सिंहदरबारमा निर्णायक वार्ता सुरु भएको छ ।
  • वार्तापछि दुवै पक्षले लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका छन् ।
  • सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले गर्नुभएको छ ।

१ साउन, काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित पक्षबीच अन्तिम चरणको निर्णायक वार्ता सुरु भएको छ । वार्तापछि लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ ।

सिंहदरबारमा जारी वार्तामा सरकारी टोलीको नेतृत्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले गरेका छन् । सरकारी टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली र भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र प्रसाद दुलाल सदस्य छन् ।

यसैगरी मिटरब्याज पीडित पक्षको तर्फबाट वार्ता टोलीको संयोजन नवलपरासी (सुस्ता पूर्व) का अवधेश कुसवाहले गरेका छन् । सो टोलीका सदस्यहरूमा सिराहाका मनोज पासवान, गोरखाका रिजन रानामगर, भोजपुरकी लक्ष्मी घिमिरे, बर्दघाट पश्चिमका किरण परियार र कैलालीका निर्गराज जैसी छन् ।

हिजो पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वार्ता टोली र पीडित पक्षबीच सघन छलफल भएको थियो। हिजोको सोही छलफल र सहमतिलाई जग मानेर आज अन्तिम सम्झौताको तयारी गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

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