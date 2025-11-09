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मिटरब्याज पीडितद्वारा सरकारसँग संवादका लागि औपचारिक वार्ता टोली गठन

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३२ गते १४:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मिटरब्याजविरुद्ध आन्दोलनरत किसान–मजदुर सङ्गठनले सरकारसँगको संवादलाई व्यवस्थित बनाउन अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाको संयोजकत्वमा औपचारिक वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
  • सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच बाराको निजगढमा चार चरणको वार्ता सम्पन्न भए पनि छ बुँदे मागमा लिखित सहमति हुन नसक्दा वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ ।
  • आन्दोलनरत पक्षले माग पूरा नभएसम्म काठमाडौंतर्फको पैदल न्याय मार्च नरोकिने र अब यही वार्ता टोलीले सरकारसँगको संवाद अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

३२ असार, जनकपुरधाम । सरकारसँग जारी संवादलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनले औपचारिक वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

आन्दोलनका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको वार्ता टोलीमा केन्द्रीय महासचिव मनोजकुमार पासमान, केन्द्रीय प्रवक्ता रिजन राना मगर, केन्द्रीय हेडक्वार्टर सदस्य लक्ष्मी घिमिरे, केन्द्रीय हेडक्वार्टर सदस्य किरण परियार तथा संयुक्त जनअधिकार मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष निर्ग नवीन सदस्य रहेका छन् ।

मिटरब्याज पीडितहरू असार २५ देखि जनकपुरधामबाट काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्चमा रहेका बेला सरकारसँग निरन्तर वार्ता भइरहेको छ ।

बाराको निजगढमा हालसम्म गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच चार चरणको वार्ता सम्पन्न भइसकेको छ । यद्यपि आन्दोलनले अघि सारेका ६ बुँदे मागलाई लिखित रूपमा वैधानिकता दिने विषयमा सहमति हुन नसक्दा वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

आन्दोलनरत पक्षले गृहमन्त्रीले स्वीकार गरिसकेको ६ बुँदे सहमति–पत्रको मस्यौदालाई हुबहु लिखित रूपमा हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ। लिखित सहमति नभएसम्म पैदल न्याय मार्च नरोकिने र आवश्यक परे काठमाडौंतर्फको यात्रा पुन: अघि बढाइने आन्दोलनको चेतावनी छ ।

सरकारसँगको आगामी चरणको वार्तामा यही औपचारिक टोलीले आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने जनाएको छ ।

मिटरब्याज पीडित
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