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मिटरब्याज पीडितसँग चौथो चरणको वार्ता सुरु

यसअघि मंगलबार राति अबेरसम्म तीन चरणमा वार्ता भएको थियो ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३१ गते २०:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच बाराको निजगढमा बुधबार राति चौथो चरणको वार्ता सुरु भएको छ।
  • आन्दोलनरत पक्षले फर्जी तमसुक खारेजी र विशेष कानुन निर्माणसहितका ६ बुँदे माग सरकारसमक्ष राखेका छन्।
  • लिखित सहमति नभएसम्म पीडितहरूले आफ्नो पैदल न्याय मार्च स्थगित नगर्ने अडान कायम राखेका छन्।

३१ असार, जनकपुरधाम । मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच चौथो चरणको वार्ता सुरु भएको छ ।

बाराको निजगढमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको उपस्थितिमा बुधबार राति सवा ८ बजेदेखि वार्ता सुरु भएको मिटरब्याज पीडितका अभियन्ता निर्घ नविनले जानकारी दिए ।

यसअघि मंगलबार रातिसम्म तीन चरणमा वार्ता भएको थियो ।

गृहमन्त्री गुरुङले सुरुमा मिटरब्याज पीडितहरूको गुनासा सुनेपछि आन्दोलनको नेतृत्वसँग पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको छलफल गरेका थिए । तर तेस्रो चरणको वार्ता कुनै ठोस निष्कर्षमा नपुगी टुंगिएको थियो ।

चौथो चरणको वार्ता बुधबार दिउँसो १२ बजेका लागि तय गरिएको भए पनि प्राविधिक कारणले निर्धारित समयमा सुरु हुन सकेको थिएन । केही घण्टापछि दुवै पक्ष पुनः वार्तामा बसेका हुन् ।

मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनको नेतृत्वले सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग अघि सारेको छ।

आन्दोलनरत पक्षले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन तथा चेकलगायतका लिखत खारेज, विशेष कानुन निर्माण, विशेष न्यायाधिकरण गठन र विगतका सम्झौताको कार्यान्वयनको माग गर्दै आएको छ ।

सरकारले मंगलबार मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि सक्रियता देखाउँदै विगतमा गठन गरिएका आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यद्यपि आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना मागमा लिखित सहमति नभएसम्म पैदल न्याय मार्च स्थगित नगर्ने अडान कायम राखेको छ ।

मिटरब्याज पीडित
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