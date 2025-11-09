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कविता :

यक्ष प्रश्न बनेको छ

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राकेश कुमार झा ‘रसिक’ राकेश कुमार झा ‘रसिक’
२०८३ असार ३२ गते १७:०७

मेरो दुई हात छ ।
तिम्रो पनि दुई हात छ ।
मेरो दुई खुट्टा छ ।
तिम्रो पनि दुई खुट्टा छ ।
म बोल्छु ।
तिमी पनि बोल्छौ ।
मेरो नाम छ ।
तिम्रो पनि नाम छ ।
म श्वास लिन्छु ।
तिमी पनि लिन्छौ
म मानव हुँ ।
तिमी पनि मानव हौ ।
अनि त म र तिमीमा के फरक छ ।।
त्यसैले त,
मेरो मुटु र मस्तिष्क काम्दै छ ।
मेरो हात र खुट्टा काम्दै छ ।
मेरो शरीरका नसाहरू भावविहीन बनेका छन् ।
म त निसंदेह स्तब्ध बनेको छु ।
हजारौं वर्षदेखि छुवाछुतको खेल चलिरहेको छ ।
भगवानले बनाएका छन् संसारको मानव एक ।
अनि मानवमा किन छन् भेदवाभ अनेक ।

यो अपमान र तिरस्कार कहिले सम्म ?
यो आफैमा यक्ष प्रश्न बनेको छ ।।

भगवान बुद्धको पावन भूमिमा,
समाजिक द्धेष र भेदभाव ?
जगत जननी सीता माताको पावन भूमिमा,
अत्याचार, अन्याय, बलात्कार र उत्पीडन ?
भगवान पशुपतिनाथको देशमा,
धर्म, संस्कृति र रितीरिवाजको,
नाममा घृणा, हिंसा र क्रुरता ?

आखिरी यो सबै कहिले सम्म ?
यो आफैंमा यक्ष प्रश्न बनेको छ ।।

पशुपन्छी र वनस्पतिमा छुवाछुत छैनन् ।
वर्ण र बनावट त केबल जिनको खेल हो ,
सृजित फेनोटाइपिक विविधता हो ।
उनान्सय प्रतिशत अनुवांशिक ,
मानव जातिमा समान रहेको छ ।
सबै मानवलाई भगवानले समान बनाएको छ ।

अनि मानव जातिमा छुवाछुतको विभेद किन ?
यो आफैँमा यक्ष प्रश्न बनेको छ ।।

छुवाछुत जातीय विभेद
लेखक
राकेश कुमार झा ‘रसिक’

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