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अमेरिका-इरान द्वन्द्व फेरि सुरु भएपछि पाकिस्तानले भन्यो : शान्तिको प्रयास गरिरहन्छौं

पाकिस्तानकै मध्यस्थकर्तामा अमेरिका र इरानबीच शान्ति वार्ता हुँदै युद्ध समाप्त गर्न गर्न एमओयूमा हस्ताक्षर भएको थियो । केही समयभित्रै दुई देशबीच शान्ति सम्झौता हुने भनिएको थियो ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३२ गते १५:२७

३२ असार, काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच फेरि द्वन्द्व सुरु भएपछि पाकिस्तानले दुवै देशबीच वार्ता गराउन आफूले प्रयास गरिरहने बताएको छ । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ताहिर अन्द्राबीले इस्लामाबादमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

पाकिस्तानकै मध्यस्थकर्तामा अमेरिका र इरानबीच शान्ति वार्ता हुँदै युद्ध समाप्त गर्न गर्न एमओयूमा हस्ताक्षर भएको थियो । केही समयभित्रै दुई देशबीच शान्ति सम्झौता हुने भनिएको थियो ।

तर, फेरि युद्ध बल्झिएपछि पाकिस्तानको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

‘सम्झौता लागु गर्न कैयौं चुनौती छन्,’ पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अन्द्राबीले भनेका छन्, ‘तर, पाकिस्तान सबै पक्षसँग हिंसा समाप्त गर्न र टेक्निकल स्तरमा वार्ता फेरि सुरु गर्न अपिल गरिरहन्छौं ।’

उनले स्ट्रेट अफ होर्मुजको स्थिति पनि यथाशिघ्र समान्य हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।

अमेरिका-इरान द्वन्द्व शान्तिको प्रयास
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