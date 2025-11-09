अमेरिका-इरान द्वन्द्व फेरि सुरु भएपछि पाकिस्तानले भन्यो : शान्तिको प्रयास गरिरहन्छौं

३२ असार, काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच फेरि द्वन्द्व सुरु भएपछि पाकिस्तानले दुवै देशबीच वार्ता गराउन आफूले प्रयास गरिरहने बताएको छ । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ताहिर अन्द्राबीले इस्लामाबादमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
पाकिस्तानकै मध्यस्थकर्तामा अमेरिका र इरानबीच शान्ति वार्ता हुँदै युद्ध समाप्त गर्न गर्न एमओयूमा हस्ताक्षर भएको थियो । केही समयभित्रै दुई देशबीच शान्ति सम्झौता हुने भनिएको थियो ।
तर, फेरि युद्ध बल्झिएपछि पाकिस्तानको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
‘सम्झौता लागु गर्न कैयौं चुनौती छन्,’ पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अन्द्राबीले भनेका छन्, ‘तर, पाकिस्तान सबै पक्षसँग हिंसा समाप्त गर्न र टेक्निकल स्तरमा वार्ता फेरि सुरु गर्न अपिल गरिरहन्छौं ।’
उनले स्ट्रेट अफ होर्मुजको स्थिति पनि यथाशिघ्र समान्य हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4