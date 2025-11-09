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अनामनगरको धोबीखोला छेउका सडक डुबानमा (तस्वीरहरू)

काठमाडौंका विभिन्न सडकहरू बाढीका कारण अस्तव्यस्त बन्न पुगेको हो ।

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चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८३ असार ३२ गते १७:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बिहीबार दिउँसोको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौंका विभिन्न सडकमा बाढी आउँदा सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ।
  • अनामनगरस्थित मदन भण्डारी कलेज नजिक बाढीले केही सवारीसाधन डुबाएपछि प्रहरी र स्थानीयले उद्धार कार्य गरिरहेका छन्।
  • धोबीखोला करिडोर र काठमाडौंका भित्री सडकहरूमा बाढीले गर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ।

३२ असार, काठमाडौं । बिहीबार दिउँसो परेको अविरल वर्षापछि सडकमा आएको बाढीका कारण सवारीसाधन आवागम प्रभावित भएको छ ।

अहिले काठमाडौंका विभिन्न सडकहरू बाढीका कारण अस्तव्यस्त बन्न पुगेको हो ।

धोबीखोला करिडोरका विभिन्न ठाउँमा पनि बाढी आएको छ ।

भित्रि सडकका क्षेत्रमा पनि बाढीले सवारी आवागनम प्रभावित बनाएको हो । अनामनगरस्थित मदन भण्डारी कलेज छेउमा बाढीले केही सवारी डुबाएको छ ।

प्रहरीसहितको सहयोगमा स्थानीयले डुबेका गाडीहरू उद्धार गरिरहेका छन् ।

तस्वीरहरू:

अनामनगर
लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

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