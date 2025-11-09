अनामनगरको धोबीखोला छेउका सडक डुबानमा (तस्वीरहरू)

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- बिहीबार दिउँसोको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौंका विभिन्न सडकमा बाढी आउँदा सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ।
- अनामनगरस्थित मदन भण्डारी कलेज नजिक बाढीले केही सवारीसाधन डुबाएपछि प्रहरी र स्थानीयले उद्धार कार्य गरिरहेका छन्।
- धोबीखोला करिडोर र काठमाडौंका भित्री सडकहरूमा बाढीले गर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ।
३२ असार, काठमाडौं । बिहीबार दिउँसो परेको अविरल वर्षापछि सडकमा आएको बाढीका कारण सवारीसाधन आवागम प्रभावित भएको छ ।
अहिले काठमाडौंका विभिन्न सडकहरू बाढीका कारण अस्तव्यस्त बन्न पुगेको हो ।
धोबीखोला करिडोरका विभिन्न ठाउँमा पनि बाढी आएको छ ।
भित्रि सडकका क्षेत्रमा पनि बाढीले सवारी आवागनम प्रभावित बनाएको हो । अनामनगरस्थित मदन भण्डारी कलेज छेउमा बाढीले केही सवारी डुबाएको छ ।
प्रहरीसहितको सहयोगमा स्थानीयले डुबेका गाडीहरू उद्धार गरिरहेका छन् ।
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