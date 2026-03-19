उच्चका ५० र जिल्ला अदालतका १५७ न्यायाधीशको एकैपटक सरुवा (सूचीसहित)

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- न्यायपरिषद्ले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको व्यापक सरुवा गरेको छ।
- आज बसेको परिषद्को बैठकले उच्च अदालतका ५० जना न्यायाधीशको सरुवा गरेको हो।
- बैठकले जिल्ला अदालतका १५७ जना न्यायाधीशको पनि सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
३२ असार काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको सरुवा गरेको छ । उच्च अदालतका ५० र जिल्ला अदालतका १५७ जना न्यायाधीशको सरुवा गरेको हो ।
परिषद्को आजको बैठकले ठूलो मात्रामा न्यायाधीशहरूको व्यापक सरुवा गरेको हो ।
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