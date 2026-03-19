एन्फा पदाधिकारीलाई विदेश भ्रमणमा रोक नलगाउन अदालतको आदेश

१९ असार, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) पदाधिकारीलाई विदेश यात्रामा अवरोध नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश जारी गरेको छ।
अदालतका न्यायाधीशद्वय गणेशप्रसाद बराल र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको इजलासले एन्फा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको विदेश यात्रामा रोक लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को सिफारिसमा अध्यागमन विभागले एन्फाका अध्यक्ष, महासचिव किरण राई लगायत अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई विदेश भ्रमण रोक लगाएको थियो ।
त्यसपछि एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङ अदालत पुगेका थिए । अदालतले विदेश भ्रमण रोकका लागि राखेपले लेखेको पत्र र विभिन्न निकायहरूमा भएका पत्राचारहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।
संस्थागत आर्थिक हिनामिनाको आरोपमा उनीहरूमाथि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।
यही आधारमा अध्यागमनले उनीहरूको विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको थियो । हालै फिफा विश्वकपमा सहभागी हुन जान लागेका एन्फा अध्यक्ष नेम्बाङ र महासचिव किरण राईलाई अध्यागमनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4