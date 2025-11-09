तराई, मधेश, पहाड र हिमाल ।
विश्वका शिखर सगरमाथा हिमाल ।
सयौं जातजातीले बनेको यो नेपाल ।
सबै नेपालीका छन् छाती विशाल ।
म हुँ नेपाली, मेरो राष्ट्र नेपाल ।
प्राण भन्दा प्यारो राष्ट्र नेपाल ।।
गढीमाई, दन्तकाली र छिन्नमस्ताको शिर ।
मठ, मन्दिर, गुम्बा र मस्जिदको तस्वीर ।
अरनिको, बुद्घ, भृकुटी र सीताको झ्याल ।
नदीनाला, झरना, खोला, पोखरी र ताल ।
म हुँ नेपाली, मेरो राष्ट्र नेपाल ।
प्राण भन्दा प्यारो राष्ट्र नेपाल ।।
जितिया, गौरा, इद र ल्होसार ।
क्रषि, महर्षिको अनुपम भण्डार ।
काँडेभ्याकुर, डाँफे र मुनाल ।
दशरथ, भक्ति र गंगालाल ।
म हुँ नेपाली, मेरो राष्ट्र नेपाल ।
प्राण भन्दा प्यारो राष्ट्र नेपाल ।।
दोचा, दौरा, धोती, कुर्ता र सुरुवाल ।
इन्द्रेणीझैं भाषाभाषीको पर्खाल ।
मादल, नगर, डम्फू र करताल ।
सूर्य, चन्द्र अंकित झण्डा कमाल ।
म हुँ नेपाली, मेरो राष्ट्र नेपाल ।
प्राण भन्दा प्यारो राष्ट्र नेपाल ।।
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