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हर्कराजको भावुक स्टाटस : दार्चुला, मुटुभरी तिम्रै माया बोकेर फर्कदैछु

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १७ गते १८:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले दार्चुला भ्रमणपछि आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत भावनात्मक सन्देश सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
  • विगतमा आलोचना र ट्रोल खेप्ने गरेका साम्पाङको यस पटकको भावनात्मक अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया बटुलेको छ ।
  • साम्पाङले दार्चुलाको दुःखी अवस्थाबारे सरकारलाई निरन्तर झक्झक्याइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

फेसबुक स्टासस त हर्क सम्पाङको आइरहन्छ । यसरी आइरहन्छ, मानौं उनले स्टाटस लेख्ने ठेक्का नै लिएका हुन् । हरेक क्षण श्रृंखलाबद्ध स्टाटस देखेर हर्क साम्पाङमाथि कुनै शंसय नगरे हुन्छ कि, उनलाई आज के भएछ ?

बरू उनले स्टाटस लेख्न छाडे भने सोच्नुहोला, ‘उनलाई आज के भएछ ?’

हो पनि, हर्क साम्पाङको हृदयगति जस्तै देखिन्छ उनले लेखिरहने फेसबुक स्टाटस पनि । रोचक कुरा त के भने, उनको स्टाटसमा तारिफ भन्दा गाली बढी हुन्छ । किनभने उनले स्टाटस नै यस्तो लेख्छन् कि, त्यसले मान्छेलाई दुई कित्तामा बाढिदिन्छ । एउटा ताली बजाउने, अर्को गाली गर्ने।

उनको स्टाटसमा चाहिँ गाली गर्नेको पल्ला भारी हुन्छ । अनेक किसिमले ट्रोल गर्नेदेखि सुझाव दिनेसम्मको त्यहाँ ताँती हुन्छ । उनको स्टाटस धेरैका लागि रमाइलो गर्ने मेलो बन्छ । कला सिनेमाको बजार सुस्ताएको यो मौसममा उनको स्टाटस हेरेर ‘हल्का रमाइलो’ गर्नेहरूको पनि यहाँ कमी छैन।

तर, पछिल्लो स्टाटस त्यस्तै छैन, जस्तो उनको पूर्ववत् शैली थियो । रुखोसुखो कुरा गर्ने हर्क साम्पाङको पछिल्लो स्टाटस भने कुनै कवि वा कमलो मनले लेखिए जस्तो छ ।

आकाश छेड्ला जस्तो अग्लो र भिरालो पहाडको फेदमा उभिएर उनले लेखेका छन्, ‘दार्चुला…मुटु भरि तिम्रै माया र सम्झना बोकेर फर्कंदैछु । यो जुनीमा फेरि हाम्रो भेट होला नहोला थाहा छैन तर कोसिस अवश्य रहनेछ फेरि भेट्ने । सरकारमा म छैन तर सरकारलाई तिम्रो दु:खबारे सदैव सम्झाइरहनेछु । तिम्रो हाँसोमा म हाँसेको हुनेछु, तिम्रो आँसुमा म पनि रुनेछु । तिमी पनि मलाई नबिर्स है । म त सधैं भरि तिमलाई सम्झिनै रहनेछु।’

उनको यसपालीको स्टाटसमा खिल्ली उडाउने, गाली गर्नेहरूको लस्कर छैन । बरू, उस्तै भावनाले प्रत्युत्तर दिनेहरू छन् । त्यहाँ एंग्री, हाहा वा स्याड रियाक्सन होइन । लभ रियाक्सनको थाक लागेको छ ।

तस्वीर पनि बिम्बात्मक छ, चट्टाने पहाडतर्फ निर्निमेष हेरिरहेको । सायद त्यसले दार्चुला कस्तो कठोरतासँग जुधिरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।

उनी किन दार्चुला गए ? दार्चुलासँग किन भावना जोडे ? यसबारे त केही भन्नै पर्दैन । उनले पलपलको खबर तपाईंहामीलाई पेश गरेकै छन् ।

दार्चुला हर्क सम्पाङ
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