दार्चुला पुगेर हर्क भन्छन्– विकास सीमावर्ती क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ

‘अब बन्ने बजेटमा थोरैमा पनि ६० प्रतिशत गाउँ केन्द्रित बजेट बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु । यो कुरा म संसद्मा पनि उठाउनेवाला छु ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते १६:४३

२४ चैत, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (साम्पाङ)ले विकास सीमावर्ती क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताएका छन् । उत्तर पश्चिम सिमानाको दार्चुला पुगेर साम्पाङले पारी भारतले धमाधम विकास गर्दा वारी नेपाली भूभाग भने उपेक्षामा परेको भन्दै राष्ट्रियता बलियो बनाउन सीमा क्षेत्रमा विकास राम्रो हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘पारिपट्टि टु लेनभन्दा धेरै फोर लेनको बाटो इन्डियाले बनाएको छ । यसतर्फ नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ साम्पाङले भने, ‘किनभने म चाहिँ सीमावर्ती क्षेत्रमा विकास केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हो ।’

काठमाडौं, विराटनगर, बुटवल, वीरगञ्जजस्ता सहरमा विकास केन्द्रित गरेर बसिरहेको उनले बताए ।  उनले भने, ‘अब बन्ने बजेटमा थोरैमा पनि ६० प्रतिशत गाउँ केन्द्रित बजेट बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु । यो कुरा म संसद्मा पनि उठाउनेवाला छु ।’

लिपुलेक जाने बाटो भारतले बाटो बनाएको स्थानीयले भनेको उनले बताएका छन् । ‘राष्ट्रसंघ जस्ता निकायमा गएर हाम्रो सीमाको चार किल्ला सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो माग मैले संसद्मा राखिसकेको छु । सम्बन्धित काममा नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

दार्चुलाका विकट गाउँ देखेर आफूलाई दुख लागेको पनि उनले बताए । ‘यहाँ पारिपट्टि राति पनि झिलिमिली हुँदो रहेछ । यहाँ वारी चाहिँ राति अँध्यारो हुँदो रहेछ,’ साम्पाङले अगाडि भने । अब महाकाली नदीबाट बिजुली निकालेर नेपाललाई झिलिमिली पार्नुपर्ने उनले बताए ।

उता विकासका कामले तीव्रता लिइरहँदा यता वारिपट्टि चुपचाप लागेर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए ।

दार्चुला हर्क साम्पाङ
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

