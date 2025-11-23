२२ फागुन, दार्चुला । सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलामा मतगणना सुरु भएको छ । मदतान सम्पन्न भएको साढे २६ घण्टापछि ७ : ३५ बजेबाट मतगणना सुरु भएको हो ।
पहिलो मतपेटिका व्यास गाउँपालिका-२ का मतदान केन्द्रबाट खोलिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । सो वडामा तीन वटा मतदान केन्द्र छन् ।
