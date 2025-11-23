दार्चुलामा १ बजेसम्म ३० प्रतिशत मतदान

२१ फागुन, दार्चुला । एक मात्र प्रतिनिधिसभाको सीट रहेको दार्चुलामा दिउँसो १ बजेसम्म ३० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार दिउँसो १ बजेसम्म ३०.४० प्रतिशत मत खसेको छ ।
हालसम्म १३ हजार २७ जना महिला र १५ हजार १८७ जना पुरुष गरी २८ हजार २१४ जनाले मतदान गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
दार्चुलामा कुल ९२ हजार ९४८ जना मतदाता छन् ।
