+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
दुर्गमकी एक महिला पत्रकारको दैनिकी :

बिहान रेडियोकर्मी, दिउँसो निर्वाचन प्रहरी

‘रहरले पत्रकारितामा छु । निर्वाचन प्रहरी बाध्यताका कारण बनेकी हुँ’

0Comments
Shares
नरेन्द्र कार्की नरेन्द्र कार्की
२०८२ फागुन १५ गते २०:२०

१५ फागुन, दार्चुला । २०७८ देखि यहाँको एक रेडियोमा कार्यरत सारंगी खत्री आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचन प्रहरीको रूपमा पनि खटिएका छन् । अरु बेला रेडियोमा समाचार वाचन, कार्यक्रम प्रस्तोता र प्राविधिकका रूपमा काम गरेर नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्दैआएकी खत्री निर्वाचन प्रहरीमा भर्ना भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सदरमुकाम खलंगामा खटाएको छ ।

प्रहरीले खलंगामै खटाएपछि खत्रीले एफएमको ड्युटी पनि जारी राख्न पाएकी छन् । बिहान ५ बजेदेखि १० बजेसम्म रेडियोको ड्युटी र त्यसपछि बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म निर्वाचन प्रहरीको ड्युटी गर्दै आएकी उनले बताइन् ।

‘रेडियोको आम्दानीले मात्रै केही पनि पुग्दैन । बेरोजगारी समस्याले अन्य काम पाउने अवस्था छैन,’ खत्री भन्छिन्, ‘त्यसैले छोटो समयका लागि भए पनि केही कमाइ हुने भएपछि निर्वाचन प्रहरीमा भर्ना भएकी हुँ ।’

दार्चुलाकै मार्मा गाउँपालिका-४ घर भएकी खत्री जिल्लामा कार्यरत थोरै महिला पत्रकारमध्ये पर्छिन् । ‘अहिले महिला पत्रकार उत्पादन गर्न निकै समस्या छ,’ नेपाल पत्रकार महासंघ दार्चुलाका निर्वतमान अध्यक्ष कृष्णसिँह धामीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा आफ्नो जीविका चलाउन निर्वाचन प्रहरीमा भर्ना हुने कुरा अन्यथा भएन ।’

दुर्गममा बसेर पत्रकारिता गर्नुको पीडा निकै कठिन रहेको उनले बताए । ‘यहाँ पत्रकारिताले मात्रै पनि जीवन धान्न झन गाह्रो छ । हाम्रो जस्तो ठाउँमा महिला पत्रकारहरूको पीडा अझै जटिल छ । यहीकारण धेरैदिन महिलाहरू पत्रकारितामा नटिक्ने समस्या छ,’ धामीले भने ।

खत्री अहिले निर्वाचन प्रहरीमा भर्ती भएपनि भविष्यमा पत्रकारिताबाट चटक्कै बाहिरिने भने सोचिसकेकी छैनन् । यही भएकाले प्रहरी कार्यालयमा कुरा मिलाएर उनी रेडियोको काममा निरन्तरता दिइरहेकी छन् ।

‘रहरले पत्रकारितामा छु । निर्वाचन प्रहरी बाध्यताका कारण बनेकी हुँ । तैपनि चुनावमा प्रहरीकै भूमिकामा भएर पनि देशको सेवा गर्न पाएकामा खुसी पनि छु,’ खत्रीले भनिन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक हेमराज भट्टले निर्वाचनको लागि दार्चुलामा २९७ जना महिला निर्वाचन प्रहरी भर्ना भएका छन् ।

दार्चुला निर्वाचन प्रहरी महिला पत्रकार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

दुम्लिङबासीको सर्त- जसले पुल बनाइदिन्छ, उसैलाई भोट

दुम्लिङबासीको सर्त- जसले पुल बनाइदिन्छ, उसैलाई भोट
निर्वाचन सुरक्षाका लागि दार्चुलाका मतदान स्थलमा संयुक्त सुरक्षा गस्ती

निर्वाचन सुरक्षाका लागि दार्चुलाका मतदान स्थलमा संयुक्त सुरक्षा गस्ती
दार्चुलाका नागुवासीले गरे ‘नो भोटको’ निर्णय, सरकारी टोलीले सकेन फकाउन

दार्चुलाका नागुवासीले गरे ‘नो भोटको’ निर्णय, सरकारी टोलीले सकेन फकाउन
दार्चुलामा वृद्धाको हत्या गरी गहना लुटपाट गरेका २ जना पक्राउ

दार्चुलामा वृद्धाको हत्या गरी गहना लुटपाट गरेका २ जना पक्राउ
दार्चुला प्रहरी हबल्दार हत्या घटनामा थप एक पक्राउ

दार्चुला प्रहरी हबल्दार हत्या घटनामा थप एक पक्राउ
दार्चुलामा प्रहरी हवलदारको हत्या आरोपमा तीन जना पक्राउ

दार्चुलामा प्रहरी हवलदारको हत्या आरोपमा तीन जना पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित