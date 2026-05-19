+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सुवास अधिकारीको नाट्य कृति ‘नो सिग्नल’ लोकार्पण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १५ गते १५:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डेढ दशकदेखि रंगमञ्चमा सक्रिय सुवास अधिकारीले आफ्नो नयाँ नाट्य कृति नो सिग्नल आइतबार धरानमा लोकार्पण गरेका छन् ।
  • डिजिटल युगमा हराउँदै गएको मानवीय संवेदना र आधुनिक समाजको एक्लोपनलाई कृतिले बिम्बात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरेको छ ।
  • निर्देशक घिमिरे युवराजले प्रविधि जति विकास भए पनि मानवीय सम्बन्धको विकल्प नरहेको सन्देश कृतिले दिएको बताउनुभयो ।

१५ असार, सुनसरी । डेढ दशकसम्म सृष्टि नाट्य समूहमार्फत रंगमञ्चमा सक्रिय भएर काम गरेका सुवास अधिकारीले आफ्नो नयाँ नाट्य कृति नो सिग्नल लोकार्पण गरेका छन् । धरान रिडर्स ग्रुपको आयोजनामा आइतबार ‘नो सिग्नल’ को लोकार्पण गरिएको हो ।

नाट्य लेखन, निर्देशन र अभियनमा रमाउँदा रमाउँदै स्विडेनको स्टकहोम पलायन भएका अधिकारीले नाट्य कृति नो सिग्नलमार्फत डिजिटल प्रविधिमा हराइरहेको आधुनिक समाजमा मानवीय सवेदनाको पाटोलाई उधिनेका छन् ।

डिजिटल प्रविधिले मान्छेलाई जतिसुकै सहज बनाए पनि एक्लोपन हटाउन र जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउन मानवीय सम्बन्धको विकल्प नरहेको सन्देश उनले नाट्य कृति नो सिग्नलमार्फत दिएका छन् ।

लोकार्पण समारोहमा शिल्पी थिएटर, काठमाडौंका परिकल्पनाकार, नाट्य सर्जक तथा निर्देशक घिमिरे युवराजले अधिकारीको पछिल्लो नाट्य कृति नो सिग्नलले मानवीय सम्बन्ध, संयोग र जीवनको निस्सारतालाई बिम्बात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरेको बताए ।

अर्का टिप्पणीकार उपप्राध्यापक राजेश विद्रोहीले विज्ञान र प्रविधिले जति नै फड्को मारे पनि मानवीय सम्बन्ध अपरिहार्य रहने सन्देश नाटकले दिएको बताए । उनले भने, ‘आधुनिकताले मानिसको एक्लोपन र छट्पटीलाई अन्त्य गर्न नसक्ने यथार्थलाई कृतिले उजागर गरेको छ ।’

श्रीमती सोमा थापासहित २०६५ सालमा स्विडेन गएका अधिकारीले स्टकहोममा नेपालीसँग मिलेर नेपाल मण्डप नामक संस्था चलाउँदै आएका छन् । केही साताका लागि नेपाल आएका उनीहरूले पुस्तक लोकापर्णसँगै शिल्पी थिएटरमा नाट्य मञ्चन पनि गर्ने तयारी गरेका छन् ।

नो सिग्नल पुस्तक विमोचन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सेशेल्ससँग भएका सम्झौताहरूका बारेमा के भने?

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सेशेल्ससँग भएका सम्झौताहरूका बारेमा के भने?
फिफा विश्वकपबाट बाहिरिएपछि दक्षिण कोरियाका प्रशिक्षकले दिए राजीनामा

फिफा विश्वकपबाट बाहिरिएपछि दक्षिण कोरियाका प्रशिक्षकले दिए राजीनामा
खडेरीको असर : मध्य असारसम्म गुल्मीमा ७ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ

खडेरीको असर : मध्य असारसम्म गुल्मीमा ७ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ
अनसनरत वाङचुकलाई लिएर अभिजीत दीपकेले दिल्ली पुलिसमाथि लगाए यस्तो आरोप

अनसनरत वाङचुकलाई लिएर अभिजीत दीपकेले दिल्ली पुलिसमाथि लगाए यस्तो आरोप
बालेनलाई रन्जित कर्णको प्रश्न- जनकपुरको अधिकार खै ?

बालेनलाई रन्जित कर्णको प्रश्न- जनकपुरको अधिकार खै ?
२३औं राष्ट्रिय धान दिवसमा अनलाइनखबरकर्मी काफ्ले सम्मानित

२३औं राष्ट्रिय धान दिवसमा अनलाइनखबरकर्मी काफ्ले सम्मानित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु
विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?

विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?
प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका
उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल
रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories
स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories
६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories
विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories
विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित