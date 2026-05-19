२३औं राष्ट्रिय धान दिवसमा अनलाइनखबरकर्मी काफ्ले सम्मानित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- २३औं राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा अनलाइनखबरकर्मी ऋतु काफ्ले सम्मानित भएकी छिन् ।
- कृषि क्षेत्रको प्रर्वद्धन र समस्या उजागर गरेबापत सरकारले उनलाई सम्मान गरेको हो ।
- प्रतिनिधिसभा कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका संयोजक अशोककुमार चौधरी र सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले उनलाई कदरपत्र हस्तान्तरण गरे ।
१५ असार, काठमाडौं । २३औं राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा अनलाइनखबरकर्मी ऋतु काफ्ले सम्मानित भएकी छिन् ।
ललितपुर खुमलटारस्थित २३औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ कार्यक्रममा कृषि पत्रकारितामार्फत कृषि क्षेत्रको प्रर्वद्धन र कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सञ्चारमाध्यममार्फत उजागर गरेर योगदान पुर्याएको भन्दै काफ्लेलाई सरकारले सम्मान गरेको हो ।
कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले काफ्लेलाई सम्मान गरेकाे हाे ।
प्रतिनिधिसभा, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका संयोजक अशोककुमार चौधरी र मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले काफ्लेलाई कदरपत्र हस्तान्तरण गरे ।
अनलाइनखबरकर्मी काफ्लेले कृषि, उद्योग, उपभोक्ता लगायत विषयमा कलम चलाउँदै आएकी छिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4