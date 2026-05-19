धान दिवस : उपसभामुख ठाकुरले जनकपुर पुगेर आफ्नै खेतमा रोपिन् धान

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- आज १५ असारमा राष्ट्रिय धान दिवस देशभर धान रोपाइँ गरी मनाइएको छ ।
- उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरले जनकपुरको मुजेलियास्थित आफ्नै खेतमा पुगेर धान रोपेकी छन् ।
- कृषक परिवारमा जन्मनुभएकी ठाकुरले उपसभामुख हुनुअघि पनि नियमित रूपमा कृषि कार्य गर्दै आएकी थिइन् ।
१५ असार, जनकपुरधाम । आज १५ असार अर्थात राष्ट्रिय धान दिवस ।
१५ असारको दिन आज देशभरि धान रोपाइँ गरेर यो दिवस मनाइएको छ ।
राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरले पनि आफ्नै खेतमा पुगेर धान रोपेकी छन् ।
जनकपुरको मुजेलियामा अवस्थित आफ्नै खेतमा पुगेर ठाकुरले धान रोपेकी हुन् ।
उपसभामुख हुनुअघि उनी आफ्नै खेतबारीमा काम गर्थिन् । उनको बुबाआमा किसान हुन् ।
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