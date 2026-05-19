राष्ट्रिय धान दिवस : ड्रोनबाट मल, मेसिनबाट रोपाइँ (तस्वीरहरू)

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- आज १५ असारमा ‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव देशभर मनाइएको छ ।
- ललितपुरको खुमलटारमा आयोजित कार्यक्रममा ड्रोनमार्फत मल छरेर र मेसिन प्रयोग गरी धान रोपेर प्रविधिमैत्री रोपाइँको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको छ ।
- प्रतिनिधिसभा कृषि समितिका संयोजक अशोककुमार चौधरीले खाद्यान्नमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकार निरन्तर अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो ।
१५ असार, काठमाडौं । आज असार १५ अर्थात राष्ट्रिय धान दिवस । ललितपुरको खुमलटारमा ‘ड्रोन’मार्फत मल छरेर ‘मेसिन’मार्फत धान रोप्दै राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाइएको छ ।
‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र र बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले खुमलटारमा २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव आयोजना गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका संयोजक अशोककुमार चौधरीले धान रोप्ने खेतमा मल छर्नका लागि ड्रोन उठाएर महोत्सवको शुभारम्भ गरे ।
सो अवसरमा उनले खाद्यान्नमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन वर्तमान सरकार अगाडि बढिरहेको बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा देवेन्द्र गौचनले नीतिगत व्यवस्थामा राम्रो भएको भए पनि संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्दै किसान र कृषि अनुसन्धान परिषद्बीचको समन्वय र सम्पर्कलाई जोड दिँदै जलवायु अनुकूलन पोषणयुक्त धानको उत्पादनका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
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