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विद्यार्थी आन्दोलनको दबाबपछि सर्बियाका राष्ट्रपतिले गरे राजीनामा घोषणा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १५ गते १४:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्बियाका राष्ट्रपति आलेक्सान्दार भुचिचले विगत डेढ वर्षदेखि जारी सरकार विरोधी आन्दोलनको दबाबपछि केही हप्ताभित्रै राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको छ।
  • सन् २०२४ मा नोभी सादमा १६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको रेलवे स्टेसन दुर्घटनापछि राष्ट्रपति विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन तीव्र बनेको थियो।
  • राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार भुचिचले राष्ट्रपतिको पद छाडेर आगामी संसदीय निर्वाचनमार्फत प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तामा फर्कने रणनीति बनाएको आशंका गरिएको छ।

सर्बियामा विगत डेढ वर्षदेखि जारी विद्यार्थी नेतृत्वको सरकार विरोधी आन्दोलनको तीव्र दबाबपछि राष्ट्रपति आलेक्सान्दार भुचिचले आगामी केही हप्ताभित्रै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्।

राजधानी बेलग्रेडमा आयोजित सरकारी पक्षको एक ठूलो र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भुचिचले आफू अब केही हप्ता मात्र राष्ट्रपति पदमा रहने र त्यसपछि राजीनामा दिएर देशलाई मध्यावधि राष्ट्रपतीय तथा संसदीय निर्वाचनतर्फ लैजाने बताएका हुन्।

सन् २०२४ को नोभेम्बरमा देशको उत्तरी सहर नोभी सादमा एउटा रेलवे स्टेसनको क्यानोपी भत्किँदा १६ जनाको मृत्यु भएपछि सर्बियामा लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शनहरू हुँदै आएका छन्।

आन्दोलनकारी विद्यार्थी, विपक्षी दल र नागरिक समाजले उक्त दुर्घटनालाई सरकारी निकायको चरम लापरबाही, कमजोर निर्माण व्यवस्थापन र प्रणालीगत भ्रष्टाचारको प्रतीकका रूपमा लिँदै आएका छन्।

यसअघि प्रदर्शनकारीहरूलाई ‘विदेशी एजेन्ट’ को संज्ञा दिँदै सन् २०२७ मा आफ्नो कार्यकाल सकिनुअघि निर्वाचन गराउन अस्वीकार गर्दै आएका भुचिच अन्ततः आन्दोलनको बढ्दो दबाबका कारण पछि हट्न बाध्य भएका हुन्।

सर्बियाको निर्वाचन कानुन अनुसार, दोस्रो कार्यकालको अन्त्यतिर रहेका भुचिचले पुनः राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्।

यद्यपि, राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार भुचिचको यो राजीनामा राजनीतिबाट सन्यास लिनका लागि नभएर सत्ताको नयाँ रणनीति मात्र हो।

उनी राष्ट्रपति पदबाट हटेर आफ्नो कुनै निकट सहयोगीलाई उक्त पदमा स्थापित गराउने र आगामी संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो सत्तारूढ ‘सर्बियन प्रोग्रेसिभ पार्टी’ लाई जिताएर पुनः शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तामा फर्कने दाउमा छन्।

यसअघि सन् २०१४ देखि २०१७ सम्म प्रधानमन्त्री रहिसकेका भुचिचले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको चुनावी सूचीको नाम ‘युनाइटेड सर्बिया’ राख्ने प्रस्ताव समेत गरेका छन् र आफ्नो दलले पहिलेभन्दा अझ बढी सिट जित्ने दाबी गरेका छन्।

राष्ट्रपति भुचिचले राजीनामाको घोषणा गरे पनि राजधानी बेलग्रेडभन्दा झन्डै १७० किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने क्रालेभो सहरमा भेला भएका हजारौँ प्रदर्शनकारीहरूले भने आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्।

बेलग्रेडका प्राध्यापक नेमान्जा कारोभिचले प्रदर्शनकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै ‘विद्यार्थीहरूको जित भइरहेको’ बताए पनि भुचिचले पूर्ण रूपमा सत्ता नछोड्ने र पर्दा पछाडिबाट शक्ति अभ्यास गरिरहने आशंका आन्दोलनकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

विद्यार्थी आन्दोलन सर्बियाका राष्ट्रपति
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