प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सेशेल्ससँग भएका सम्झौताहरूका बारेमा के भने?

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- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सेशेल्स भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विभिन्न १९ वटा महत्त्वपूर्ण मुद्दामा औपचारिक सहमति भएको छ।
- प्रधानमन्त्री मोदीले सेशेल्समा भारतीय डिजिटल भुक्तानी प्रणाली यूपीआई लागू गर्ने तथा जनऔषधिसम्बन्धी सम्झौताहरू महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे।
- भारतले सेशेल्सलाई फास्ट पेट्रोल जहाज, एम्बुलेन्स, युटिलिटी सवारी साधन, चामल र सिमेन्ट जस्ता आवश्यक सामग्रीहरू सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराउनेछ।
१५ असार, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सेशेल्स भ्रमणका क्रममा भारतसँग विभिन्न महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भएको छ। यी सम्झौताहरूलाई लिएर प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो प्रतिक्रिया समेत सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, “सेशेल्सको यस भ्रमणका क्रममा धेरै महत्त्वपूर्ण परिणामहरू सामुन्ने आएका छन् र कैयौँ अहम सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरिएको छ। यसमा सेशेल्समा भारतीय डिजिटल भुक्तानी प्रणाली (यूपीआई) लागू गर्ने तथा जनऔषधिसम्बन्धी सम्झौता लगायत अन्य विषयहरू सामेल छन्।”
उनले अगाडि भनेका छन्, “हामी जलवायु कार्य (क्लाइमेट एक्सन), ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा, ब्लू इकोनोमी र भविष्यसँग जोडिएका अन्य क्षेत्रहरूमा मिलेर काम गर्न जारी राख्नेछौँ।”
भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीको यस भ्रमणका क्रममा भारत र सेशेल्सबीच कुल १९ वटा मुद्दामा सहमति बनेको छ। सम्झौताअनुसार भारतले सेशेल्सलाई फास्ट पेट्रोल जहाज, एम्बुले न्स, युटिलिटी सवारी साधन, चामल र सिमेन्ट जस्ता आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनेछ।
यसका साथै सेशेल्समा यूपीआई प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा पनि दुई देशबीच औपचारिक सहमति भएको छ।
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