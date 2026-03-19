भेनेजुएलाकी कार्यवाहक राष्ट्रपतिसँग मोदीको भेटवार्ता

२१ जेठ, काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेकी भेनेजुएलाकी कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रीगेज र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता भएको छ । पाँच दिने भारत भ्रमणमा रहेकी रोड्रीगेज र मोदीको बिहीबार नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा भेटवार्ता भएको हो ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले दुई नेताबीच व्यापक कुराकानी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘दुवै नेताले भारत–भेनेजुएला सम्बन्धका सबै क्षेत्रको समीक्षा गर्नुभयो,’ जयसवालले एक्समा लेखेका छन्, ‘ऊर्जा, व्यापार, लगानी, स्वास्थ्य सेवा र अटोमोबाइल्सहित कैयौं क्षेत्रमा सहयोग बढाउने नयाँ सम्भावनाको चर्चा गरियो ।’
यस्तै दुई देशको आपसी रुचि, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दामा पनि विचार आदान–प्रदान भएको उनले लेखेका छन् । यस्तै ‘ग्लोबल साउथ’को हित र उन्नतिलाई अगाडि बढाउने विषयमा पनि दुई नेताले साझा संकल्प गरेको जयसवालले लेखेका छन् ।
भेनेजुएला विश्वकै दोस्रो ठूलो पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण भएको मुलुक मानिन्छ । त्यहाँका निवर्तमान राष्ट्रपति निकालस मादुरोलाई केही समयअघि अमेरिकाले राजधानी काराकसबाट अपहरण गरेको थियो ।
त्यसयता उपराष्ट्रपति रोड्रीगेजले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् ।
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