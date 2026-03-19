दार्चुलाको चौलानी नदीमा डुबेर एक बालकको मृत्यु

७ जेठ, धनगढी । दार्चुलामा चौलानी नदीमा डुबेर एक बालकको मृत्यु भएको छ । बिहीबार दिउँसो विद्यालयबाट फर्किने क्रममा चौलानी नदीमा नुहाउने क्रममा मार्मा गाउँपालिका–४ का ६ वर्षीय डम्बरसिंह धामीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक हेमराज भट्टले नदीमा डुबेर वेपत्ता भएका धामीको शव फेला परेको बताए ।
धामी तपोवन माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दै आएका थिए ।
