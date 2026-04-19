स्याङ्जाको बारीचौरमा चितुवा आतंक

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- स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका–७ बारीचौरमा चितुवाको आक्रमणबाट स्थानीय निमबहादुर थापाका आठ वटा बाख्रा मरेका छन् ।
- सोमबार राति खोरमा पसेको चितुवाले छ वटा बाख्रा मारेको र दुई वटा बोका लिएर गएको प्रहरीले जनाएको छ ।
- प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेशदत्त अवस्थीले घटनास्थलमा प्रहरी टोली पठाई क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
१७ असार, स्याङ्जा । स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका–७ बारीचौरमा चितुवाले आतंक मच्चाएको छ । रातिको समयमा गाउँ छिरेर चितुवाले ८ वटा बाख्रा खोरमै मारेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार स्थानीय ४२ वर्षीय निमबहादुर थापाको घर नजिकै रहेको खोरमा सोमबार राति चितुवा पसेर आक्रमण गरेको हो ।
चितुवाको आक्रमणबा६ थापाले पालेको छ वटा बाख्रा मरेका छन् भने दुई वटा बोका चितुवाले साथमै लिएर गएको प्रहरीले जनाएको छ ।
स्याङ्जा प्रहरीका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेशदत्त अवस्थीका अनुसार क्षतिको यकिन विवरण संकलन भइरहेको छ ।
‘चितुवाले खोरमा पसेर छ वटा बाख्रा मारेको र दुई वटा बोका लगेको भन्ने सूचना आएको छ । प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगेर थप बुझ्ने र आवश्यक विवरण संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
घटनापछि गाउँबस्ती नजिकै चितुवा देखिन थालेकाले स्थानीय त्रसित बनेका छन् ।
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