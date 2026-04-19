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अमेरिकाको स्वतन्त्रता दिवसका लागि युट्युबमा विशेष फिचर र गेम्स

यसअन्तर्गत अमेरिका २५० का सामग्रीहरूका लागि एउटा केन्द्रीय हब, नयाँ गेम्स र विशेष इफेक्टहरू समावेश गरिएका छन्।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १७ गते १४:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकाको २५०औँ स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा युट्युबले विशेष फिचर, इन्टररेक्टिभ गेम्स र 'अमेरिका २५० हब' सार्वजनिक गरेको छ ।
  • नयाँ हबमार्फत प्रयोगकर्ताले उत्सवसँग सम्बन्धित भिडियो, परिकारका रेसिपी, पहिरन र सजावटका उपायसम्बन्धी सामग्री सजिलै खोज्न सक्नेछन् ।
  • युट्युबले थपेका नयाँ गेमहरूमा प्रयोगकर्ताले परिकारको र्‍याङ्किङ गर्नुका साथै भर्चुअल पटाका पड्काउने र राष्ट्रिय निकुञ्जमा रङ भर्ने सुविधा पाउनेछन् ।

१७ असार, काठमाडौं । युट्युबले यस सप्तान्तमा अमेरिकाको २५०औँ स्वतन्त्रता दिवसको उत्सव मनाउन प्रयोगकर्ताहरूका लागि विभिन्न नयाँ फिचरहरू घोषणा गरेको छ।

यसअन्तर्गत अमेरिका २५० का सामग्रीहरूका लागि एउटा केन्द्रीय हब, नयाँ गेम्स र विशेष इफेक्टहरू समावेश गरिएका छन्।

पहिलो फिचरअन्तर्गत युट्युबले ‘अमेरिका २५० हब’ तयार पारेको छ। युट्युबमा यस उत्सवसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू खोज्ने प्रयोगकर्ताहरूलाई यो हब देखाइनेछ।

यसले यस ऐतिहासिक अवसरका लागि सिफारिस गरिएका भिडियोहरू र लाइभस्ट्रिमहरूको एउटा एकीकृत ओभरभ्यु उपलब्ध गराउनेछ।

युट्युबले प्रयोगकर्ताहरूलाई उत्सवका लागि आवश्यक सबै किसिमका प्रेरणादायी सामग्रीहरू खोज्न मद्दत गर्ने बताएको छ। यसमा परिकारका रेसिपी आइडिया , आउटफिट इन्स्पिरेशन (पहिरनको डिजाइन) र आफैँ बनाउन मिल्ने ‘डीआईवाई’ अमेरिकी सजावटका उपायहरू सामेल छन्।

यसका साथै युट्युबले यस उत्सवलाई अझ रमाइलो बनाउन तीनवटा इन्टररेक्टिभ गेम्स पनि थपेको छ। युट्युबका अनुसार प्रयोगकर्ताहरूले ‘फूड र्‍याङ्कर’ गेममार्फत न्यूयोर्क भर्सेस सिकागो पिज्जा जस्ता अमेरिकी परिकारहरूलाई र्‍याङ्किङ गरेर स्वादको बहसलाई सुल्झाउन सक्नेछन्।

त्यस्तै ‘फायरवर्क्स’ गेममा स्क्रिनमा ट्याप गरेर पटाकाहरू पड्काउन सकिनेछ र २५० अंक जोडेपछि प्रयोगकर्ताले आफ्नो छुट्टै फायरवर्क्स शो अनलक गर्न सक्नेछन्।

अर्को खेल ‘कलरिङ बुक’ मा प्रयोगकर्ताहरूले अमेरिकाका सबैभन्दा प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा आफ्नो इच्छा अनुसार रङ भरेर तिनलाई वास्तविक प्राकृतिक परिदृश्यमा परिणत भएको हेर्न सक्नेछन्।

युट्युबले यस ऐतिहासिक उत्सवको सम्मानमा आफ्नो प्लेटफर्ममा एउटा विशेष ‘अमेरिका २५०’ लोगो पनि प्रदर्शन गर्नेछ।

अमेरिकामा मनोरञ्जन र सूचनाको एक मुख्य स्रोतको रूपमा युट्युब स्थापित भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यी नयाँ फिचरहरूले धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूलाई यस राष्ट्रिय उत्सवमा सहभागी गराउन र डिजिटल रूपमा जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ।

युट्युब
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