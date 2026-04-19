अब युट्युबमा एपभित्रै च्याट र भिडियो सेयर गर्न मिल्ने

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- भिडियो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म यूट्यूबले आफ्ना प्रयोगकर्ताका लागि 'इन-एप प्राइभेट मेसेजिङ' फिचर पुनः शुरू गरेको छ ।
- यस प्रणालीमा कुराकानी शुरू गर्नका लागि प्रयोगकर्ताले ह्वाट्सएप वा एसएमएसमार्फत ७ दिनसम्म मान्य रहने इन्भिटेसन लिङ्क पठाउनुपर्नेछ ।
- हाल अमेरिका र अन्य केही देशमा शुरू भएको यो फिचरमा टेक्स्ट र भिडियोबाहेक फोटो, डकुमेन्ट वा जीआईएफ पठाउन पाइने छैन ।
२९ जेठ, काठमाडौं । भिडियो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म यूट्यूबले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूका लागि ‘इन-एप प्राइभेट मेसेजिङ’ फिचर पुनः सुरु गरेको छ। यस नयाँ व्यवस्थासँगै प्रयोगकर्ताले अन्य कुनै मेसेजिङ एपमा नगई युट्युबभित्रै सिधै भिडियोहरू सेयर गर्न र त्यसबारे कुराकानी गर्न सक्नेछन्।
यो फिचर हाल अमेरिका तथा अन्य छानिएका अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिका प्रयोगकर्ताहरूका लागि उपलब्ध गराउन थालिएको छ।
यूट्यूबले यसअघि सन् २०१७ मा ल्याएको आफ्नो पहिलो डाइरेक्ट मेसेजिङ प्रणालीलाई सन् २०१७ मा बन्द गरेको थियो। त्यतिबेला कम्पनीले पब्लिक कमेन्टसमा ध्यान केन्द्रित गर्न यो सेवा बन्द गरेको बताएको थियो।
तर सन् २०२५ को अन्त्यतिर, यसको नयाँ स्वरूपको आन्तरिक परीक्षण गर्दा प्रयोगकर्ताहरूले एप परिवर्तन नगरी भिडियो सेयर गर्न र च्याट गर्न निकै रुचाएपछि युट्युबले यो फिचरलाई परिमार्जनसहित फिर्ता ल्याएको हो।
यो नयाँ मेसेजिङ प्रणालीमा सुरक्षाका लागि केही महत्त्वपूर्ण प्रतिबन्धहरू लगाइएका छन्। यसअघिको संस्करण जस्तो यसमा जोकोहीले सिधै म्यासेज पठाउन पाउने छैनन्। यस प्रणालीमा कुराकानी सुरु गर्नका लागि प्रयोगकर्ताले सुरुमा थर्ड पार्टीका मेसेजिङ एपहरू (जस्तै ह्वाट्सएप वा एसएमएस) मार्फत एउटा अनौठो इन्भिटेसन लिङ्क पठाउनुपर्नेछ।
यो लिङ्क ७ दिनसम्म मात्र मान्य हुनेछ र दोस्रो व्यक्तिले यसलाई ‘एक्सेप्ट’ गरेपछि मात्र युट्युबमा च्याट सुरु हुनेछ। यस व्यवस्थाले गर्दा अपरिचित व्यक्तिहरूबाट आउने अनावश्यक म्यासेज वा स्पाम पूर्ण रूपमा रोकिनेछ।
यो फिचर प्रयोग गर्नका लागि युट्युब एपको माथिल्लो दायाँ कुनामा एउटा नयाँ ‘मेसेजेज’ आइकन थपिएको छ। त्यहाँबाट इन्भिटेसन लिङ्क बनाएर साथीभाइ र परिवारलाई पठाउन सकिनेछ।
च्याट सुरु भएपछि प्रयोगकर्ताहरूले युट्युब भिडियो, सर्ट्स र लाइभस्ट्रिमहरू सिधै च्याट बक्समा सेयर गर्न सक्नेछन्। यसमा अनलिस्टेड भिडियोका लिङ्कहरू सेयर गर्न मिल्ने भए पनि प्राइभेट भिडियोहरू भने सेयर गर्न पाइने छैन।
सुरक्षाका दृष्टिकोणले यो च्याट क्षमतामा केही सीमितताहरू पनि छन्। प्रयोगकर्ताले केवल यूट्यूबका सामग्री र टेक्स्ट म्यासेज मात्र पठाउन सक्नेछन् । फोटो, डकुमेन्ट वा जीआईएफ पठाउन पाउने छैनन्।
यसका साथै, आफूले पठाएको म्यासेजलाई ‘अनसेन्ड’ गर्ने, कुनै पनि प्रयोगकर्तालाई ब्लक गर्ने र असुरक्षित कुराकानीको रिपोर्ट गर्ने सुविधाहरू पनि यसमा उपलब्ध छन्। युट्युबले यस मेसेजिङ बक्सभित्र हुने सबै कुराकानीमा पनि कम्पनीको स्थापित ‘कम्युनिटी गाइडलाइन्स’ र नियमहरू लागू हुने स्पष्ट पारेको छ।
हाल अमेरिका, बेलायत, ब्राजिल र सिंगापुर जस्ता देशहरूमा सुरु भएको यो सेवालाई आगामी दिनमा प्रयोगकर्ताको प्रतिक्रिया हेरेर विश्वभर बिस्तार गरिने युट्युबले जनाएको छ।
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