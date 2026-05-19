म राष्ट्रभक्त हुँ

म हिमालझैं अटल हुँ,
म पहाडझैं अविरल हुँ,
म तराईझैं निश्चल हुँ ।
म नेपाली आमाको रक्त हुँ ।
म देश भक्त हुँ ।
म राष्ट्र भक्त हुँ ।।
पुर्खाले यही माटोलाई माया गरे ।
पुर्खाले यही भूमिलाइ पूजा गरे ।
पुर्खाले सिकाएको बाटोमा हिँड्दैछु ।
मातृभूमिका लागि म सशक्त हुँ ।
म देश भक्त हुँ ।
म राष्ट्र भक्त हुँ ।।
राष्ट्रको सेवा नै मेरो धर्म हो ।
राष्ट्रको सेवा नै मेरो कर्म हो ।
राष्ट्रको सेवा नै अन्तिम मर्म हो ।
मातृभूमिका लागि म सशक्त हुँ ।
म देश भक्त हुँ ।
म राष्ट्र भक्त हुँ ।।
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