म राष्ट्रभक्त हुँ

म हिमालझैं अटल हुँ,

म पहाडझैं अविरल हुँ,

म तराईझैं निश्चल हुँ ।

म नेपाली आमाको रक्त हुँ ।

म देश भक्त हुँ ।

म राष्ट्र भक्त हुँ ।।

पुर्खाले यही माटोलाई माया गरे ।

पुर्खाले यही भूमिलाइ पूजा गरे ।

पुर्खाले सिकाएको बाटोमा हिँड्दैछु ।

मातृभूमिका लागि म सशक्त हुँ ।

म देश भक्त हुँ ।

म राष्ट्र भक्त हुँ ।।

राष्ट्रको सेवा नै मेरो धर्म हो ।

राष्ट्रको सेवा नै मेरो कर्म हो ।

राष्ट्रको सेवा नै अन्तिम मर्म हो ।

मातृभूमिका लागि म सशक्त हुँ ।

म देश भक्त हुँ ।

म राष्ट्र भक्त हुँ ।।