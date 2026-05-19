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शेरबहादुर देउवाका भतिजा प्रकाशले गरे कांग्रेस सदस्यता अद्यावधिक

नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाका भतिजा प्रकाशबहादुर देउवाले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गराएका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २८ गते १३:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य प्रकाशबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गराएका छन् ।
  • कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–४ निवासी देउवा लामो समयदेखि मुलुकबाहिर रहेका थिए ।

२८ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाका भतिजा प्रकाशबहादुर देउवाले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गराएका छन् ।

लामो समयदेखि मुलुक बाहिर रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सांसद देउवाले सदस्यता अद्यावधिक गराएको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापनको काम गर्दै आएका स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार उनको एनसीआईडी ४९५३०७ हो । पूर्वमन्त्री देउवा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–४ बाट कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य छन् । उनी जेनजी आन्दोलनलगत्तै नेपालबाट अमेरिका गएका थिए ।

काँग्रेस प्रकाश देउवा
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