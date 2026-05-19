0 Days
:
00 Hrs
:
00 Min
:
00 Sec
To
GO!
+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

खड्काले भने : सभापति थापासँग संवाद नभएको ३१ दिन भयो

सभापति थापासँग सम्पर्क/संवाद नभएको आज ३१ दिन भएको बताएका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २४ गते १९:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काले सभापति गगनकुमार थापासँग ३१ दिनदेखि सम्पर्क र संवाद नभएको बताएका छन् ।
  • खड्काले दुई महिनादेखि पार्टी एकताका लागि प्रयत्न गरे पनि कुनै प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।
  • १५औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने नाममा दिइएको दबाब पार्टी जीवनका लागि घातक भएको खड्काको भनाइ छ ।

२४ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी सभापति गगन कुमार थापाले पार्टी एकताका लागि प्रयास नगरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्पत खड्काले सभापति थापासँग सम्पर्क/संवाद नभएको आज ३१ दिन भएको बताएका हुन् ।

उनले आफूले दुई महिनादेखि पार्टी एकताको लागि प्रयत्न गर्दा पनि कुनै प्रगति नभएको बताएका छन् ।

‘म अन्ततः याे स्टाटस लेख्न बाध्य भएकाे छु । विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र संचार माध्यममा आएका विभिन्न भ्रमपूर्ण हल्लाबाट प्रभावित नहुन पार्टीका सबै तहका पदाधिकारीहरू, नेताहरू र क्रियाशील सदस्य साथीहरू सबैमा म प्रष्ट पार्न चाहान्छु,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘ सभापति गगनकुमार थापाजीसँग मेरो कुनै पनि प्रकृतिकाे सम्पर्क/संवाद नभएकाे आज ३१ दिन भयाे ।’

उनले केही दिनदेखि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबाट आफू चिन्तित भएको पनि बताएका छ्न् ।

खड्काले पार्टीको १५औं महाधिवेशन र यसअघि नवीकरण गराएका तथा नयाँ क्रियाशीलहरूलाई अध्यावकिकको नाममा दबाब दिइएको भन्दै देशभरबाट आफूलाई फोन आइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘१५ औं महाधिवेनका लागि हामीले नवीकरण गराएका र नयाँ क्रियाशील सदस्य साथीहरूलाई अध्यावधिककाे नाममा दिइएका दबाबका कुराहरू देशैभरिबाट फाेनबाट ४/५ दिनदेखि मलाई साथीहरुले जुन तरिकाले जानकारी गराइराख्नु भएको छ याे प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि अत्यन्त घातक छ, म सम्बन्धित पक्षकाे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु,’ उनले थप लेखेका छन्, ‘
हामीले १५ औं महाधिवेशनका लागि नवीकरण गराएका र नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिएका साथीहरुलाई अध्यावधिक नगरेकाे निहुँमा कसैलाई १५ औं महाधिवेशनमा भाग लिनबाट कसैले बन्चित गर्न- गराउन सक्तैन ।’

उनले सबैलाई महाधिवेशनमा स्वत: भाग लिन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु नै जिम्मेवारी भएको भन्दै ढुक्क हुन नेता कार्यकर्तालाई आश्वास्त पार्न खोजेका छन् ।

‘नेताहरूकाे क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक स्वतः केन्द्रले गराई दिन्छ भन्ने २ दिनदेखि फैलाइएका अफवाहरू पार्टी पङ्तिमा भ्रम पार्न गराइएका हल्ला मात्र हुन्,’ उनले लेखेका छन् ।

काँग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मधेशका तीन सांसदलाई कांग्रेसले गरायो सचेत

मधेशका तीन सांसदलाई कांग्रेसले गरायो सचेत
प्रधानमन्त्रीले क्षमायाचना गरे संसद् चल्छ : कांग्रेस

प्रधानमन्त्रीले क्षमायाचना गरे संसद् चल्छ : कांग्रेस
कांग्रेसले दोहोर्‍यायो प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा माफी माग्नुपर्ने अडान

कांग्रेसले दोहोर्‍यायो प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा माफी माग्नुपर्ने अडान
मुख्यमन्त्री शाहलाई दलको नेताबाट हटाउन मानबहादुरको अध्यक्षतामा कांग्रेस सांसदको बैठक

मुख्यमन्त्री शाहलाई दलको नेताबाट हटाउन मानबहादुरको अध्यक्षतामा कांग्रेस सांसदको बैठक
बजेट आर्थिक रूपमा बोझिलो : कांग्रेस

बजेट आर्थिक रूपमा बोझिलो : कांग्रेस
सरकारसँग जनता निराश हुन थालिसके : कांग्रेस 

सरकारसँग जनता निराश हुन थालिसके : कांग्रेस 

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’
डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय
निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा
राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र

राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र
दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

4 Stories
मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित