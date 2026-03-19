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रतुवा खोलामा यस्तो बन्दैछ आर्क ब्रिज (तस्वीर/भिडियो)

रतुवा खोला खण्डको मात्रै ५०–५५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । आयोजनाले हेर्ने लोहन्द्र र बक्राहासहित समग्र तीनवटा पुल निर्माणको प्रगति करिब ४० प्रतिशत पूरा भएको छ ।

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कमल प्रसाईं कमल प्रसाईं
२०८३ जेठ २४ गते ६:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको झापा खण्डमा पर्ने रतुवा खोलामा बनिरहेको आकर्षक ‘स्टिल आर्क’ पुलको काम आधाभन्दा बढी सकिएको छ ।
  • काँकरभिट्टा–लौकही सडक योजना अन्तर्गत मोरङको बक्राहा र लोहन्द्र खोलामा पनि यस्तै किसिमका पुलहरू निर्माण भइरहेका छन् ।
  • चिनियाँ जेभी कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का लिएका यी तीनवटै पुलको निर्माण कार्य सन् २०२७ फेब्रुअरीसम्ममा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

२४ जेठ, विराटनगर । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको झापा खण्डमा पर्ने रतुवा खोलामा आकर्षक ‘स्टिल आर्क’ ब्रिज निर्माण भइरहेको छ ।

पूर्वपश्चिम एसियाली राजमार्ग अन्तर्गत  दमक नगरपालिका र कमल गाउँपालिका खण्डमा निर्माण भइरहेको पुलको करिब आधा काम सकिएको छ ।

काँकरभिट्टा–लौकही सडक योजना (पश्चिम खण्ड) ले कमल र दमक जोड्ने रतुवा खोलामा जस्तै आर्क ब्रिज मोरङमा पर्ने बक्राहा र लोहन्द्र खोलामा पनि निर्माण गरिरहेको आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, यो पुल सामान्य पुलभन्दा फरक डिजाइन र आकर्षक हुनेछ । पर्यटकीय दृष्टिले समेत यस्ता पुल आकर्षक देखिनेछ ।

रतुवा खोला खण्डको मात्रै ५०–५५ प्रतिशत काम पूरा भएको उनले बताए । आयोजनाले हेर्ने लोहन्द्र र बक्राहासहित समग्र तीनवटा पुल निर्माणको प्रगति करिब ४० प्रतिशत रहेको उनको भनाइ छ ।

रतुवा खोलामा ५८५ मिटर पुल बन्नेछ । यो पुलको पूर्वपश्चिम भागमा कंक्रिट संरचना हुनेछन् भने बीच भागमा स्टीलका संरचना राखिनेछ । लोहन्द्रा खोलामा ३८५ मिटर र बक्राहा खोलामा ३१८ मिटर लामो पुल निर्माण भइरहेको छ ।

तीनवटै पुलको निर्माणसम्बन्धी ठेक्का कोभेक–सिआरइजिसी–चाइना स्टेट सेभेन्थ जेभीले ५ अर्ब रुपैयाँमा लिएको छ ।

सन् २०२४ फ्रेबुवरी १२ मा सम्झौता भएको पुल निर्माण अवधि सन् २०२७ फेब्रवरी १ सम्मको छ । सम्झौता अवधिमा बक्राहा खोलाको बाहेक दुई वटा पुलको निर्माण सक्ने लक्ष्य छ ।

रतुवा पुलमा स्टिल आर्च निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । स्टिलतर्फको धेरैजसो काम भइसकेको उनले बताए ।

रतुवा नदीमा बन्ने ५८५ मिटर लामो पुलमध्ये २६४ मिटर खण्ड ‘स्टिल आर्क’ हुनेछ, बाँकी खण्ड कङ्क्रिटको हुनेछ । यो पुलमा तीनवटा स्पान रहनेछ । पुल निर्माण भएपछि दमकको आकर्षण थप बढाउनेछ ।

रतुवा खोला
लेखक
कमल प्रसाईं

प्रसाईं  अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

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