रास्वपा रुपन्देहीको सभापतिमा महेन्द्र चापागाई निर्वाचित

२५ जेठ, बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा रुपन्देहीको प्रथम अधिवेशनबाट सभापतिमा महेन्द्रप्रसाद चापागाई निर्वाचित भएका छन् ।
नेतृत्वका लागि सहमति नभएपछि पदाधिकारी र सदस्य सबै पदमा निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा चापागाईले २९६ मत पाएर निर्वाचित हुँदा प्रतिस्पर्धी आशिष न्यौपानेले १४३ मत पाए ।
चापागाई प्रदेश सदस्य एवं प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख थिए भने न्यौपाने जिल्ला उपसभापति थिए । उपसभापतिमा दुर्गाप्रसाद खनाल २३८ मत पाएर निर्वाचित भए भने रचना क्षेत्रीले १८९ मत पाइन् ।
सचिवमा ज्ञानेन्द्र पाण्डे २३७ मत पाएर निर्वाचित भए भने प्रतिस्पर्धी मोहनविक्रम जीसीले २०३ मत पाए ।
सहसचिवमा बाबुराम अर्यालले २७९ मत पाएर निर्वाचित हुँदा प्रतिस्पर्धी प्रेमनारायण तिवारीले १४८ मत पाएर पराजित भए ।
सदस्यहरुमा शर्मिला आचार्य, राजबहादुर क्षेत्री, अनिता पन्थी, रामनाथ हरिजन र जमुना सापकोटा निर्वाचित भएका छन् ।
यस्तै क्षेत्रीय संयोजकहरुमा १ मा खडानन्द पौडेल,२ मा विष्णुप्रसाद पौडेल,३ मा छविलाल शर्मा,४ मा विश्वनाथ शर्मा र ५ मा शेषकान्त गैरे निर्वाचित भएका छन् ।
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