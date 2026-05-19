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रास्वपा कैलालीमा बहिष्कारकाबीच निर्वाचन, सभापतिमा ठकुल्ला विजयी

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २५ गते ८:०५

२५ जेठ, धनगढी । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) कैलालीको सभापतिमा कविन्द्र ठकुल्ला विजयी भएका छन्  । नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आइतबार भएको चुनावबाट ठकुल्ला ३३५ मतसहित सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन् ।

उनका प्रतिस्प्रधी महेश कुमार चौधरीले ३७ र हरि रेग्मीले २२ मत प्राप्त गरेका छन् । उपसभापतिमा रामलखन चौधरी विजयी भएका छन् । पाँच जना प्रतिस्पर्धीलाई पराजीत गर्दै चौधरी १५२ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् ।

सचिवमा मदनराज जोशी विजयी भएका छन् । जोशी तीन जना प्रतिस्पर्धीलाई पराजीत गरि विजयी भएका हुन् । सहसचिवमा गणेशबहादुर शाही विजयी भएका छन् ।

सदस्यमा लक्ष्मी रावल पौडेल, लक्ष्मी भट्ट, जंगबहादुर आलेमगर, दिपक बिक, नरदिप बहादुर धामी विजयी भएका छन् । यस्तै, कैलाली—१ को निर्वाचन क्षेत्र सदस्यमा टंकप्रसाद जैशी ढुंगाना, २ को कृष्णबहादुर बिष्ट, ३ को बासुदेव घरेडी र ४ मा दुर्गा अधिकारी निर्वाचित भएका छन् ।

अध्यक्षका उम्मेदवार हरी रेग्मी र महेश चौधरीले निर्वाचन समिति अवैधानिक र मतदाता नामावलीमा धाँधली भएको भन्दै चुनाव बहिष्कार गरेका थिए । दुवै जनाको बहिष्कारबीच रास्वपाले मतदान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । कुल ५०८ मतदाता रहेकोमा ३३५ मत खसेको थियो । चौधरी र रेग्मीले भने ५० मत पनि कटाउन सकेनन् ।

रास्वपा कैलाली
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