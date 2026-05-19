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सर्वदलीय बैठकमा एमालेका शीर्ष नेता गएनन्, ऐन महर सहभागी

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २५ गते ९:२९

२५ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरू अनुपस्थित भएका छन् ।

आज सिंहदरवारमा आह्वान भएको उक्त बैठकमा एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर सहभागी भएका हुन् ।

भारत भ्रमण सकेर फर्किएपछि लामिछानेले शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गर्न लागेका हुन् ।

सर्वदलीय बैठक आह्वानको सूचनामै पार्टीका सभापति/अध्यक्षलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । तर, एमालेका तर्फबाट शीर्ष नेता अनुपस्थित भएर प्रमुख सचेतक महरलाई पठाएका हुन् ।

नेकपा‍ एमाले सर्वदलीय बैठक
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