+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमालेले आफ्नै छोराछोरीलाई पार्टीमा जोड्न अभियान चलाउने

एमालेले संगठन निर्माणमा आफ्नै छोराछोरीलाई जोड्ने अभियान चलाउने भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २१ गते १८:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताका छोराछोरीलाई पार्टी सङ्गठनमा आबद्ध गराउन विशेष अभियान चलाउने भएको छ ।
  • काठमाडौँमा सम्पन्न दुई दिने कार्यशालाले नयाँ पुस्तासँग अन्तरसंवाद गरी पार्टी आबद्ध परिवारका छोराछोरीको सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
  • नेताका छोराछोरीले पार्टीप्रति चासो नदेखाएको र मतदानसमेत नगरेको चिन्ताका बीच एमालेले यो अभियान अघि बढाएको हो ।

२१ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले संगठन निर्माणमा आफ्नै छोराछोरीलाई जोड्ने अभियान चलाउने भएको छ ।

राजधानीमा सम्पन्न दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूकै छोराछोरीलाई पार्टीमा आवद्ध गराउने अभियान चलाउने घोषणा गरेको छ ।

‘नयाँ पुस्तासँग अन्तरसंवाद कार्यक्रमको आयोजना गरी पार्टी आवद्ध परिवारका छोराछोरीहरूको सम्मेलन सबै कमिटीले आयोजना गर्ने घोषणा गर्दछ,’ संकल्प पत्रमा भनिएको छ ।

प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यका अनुसार एमालेकै नेता–कार्यकर्ताहरूका छोराछोरीलाई पार्टी कमिटीमा आवद्ध गराउन यो अभियान चलाउन लागिएको हो ।

‘पार्टीमा आवद्ध नेताहरूकै परिवारबीच चिनजान, घुलमिल र आत्मीय बनाउने कुरालाई प्रोत्साहन गर्न यो अभियान चलाइएको हो,’ आचार्यले भने, ‘यो अभियानले हाम्रै परिवारका सदस्यहरूलाई पार्टी सदस्य बन्न प्रेरित गर्नेछ भने उनीहरूले समाजका अरू क्षेत्रलाई पनि प्रभावित बनाउनेछ ।’

एमालेमा नेताहरूकै छोराछोरीले पार्टीमा भोट नहालेको, संगठनमा नबसेको, पार्टीप्रति रुचि नराख्ने जस्तो प्रवृत्ति देखिएको चिन्ता केही समय यता देखिने गरेको थियो । गत निर्वाचनमा एमालेले सर्मनाक पराजय बेहोर्दा पनि नेताहरुकै परिवारको मत नआएको चर्चा हुने गरेको छ ।

नेकपा‍ एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमालेले गर्‍यो १० बुँदे संकल्प, हरेक सदस्यले तीन जना थप्नुपर्ने

एमालेले गर्‍यो १० बुँदे संकल्प, हरेक सदस्यले तीन जना थप्नुपर्ने
एमाले : जनताको पार्टी कि पदलोलुपहरूको क्लब ?

एमाले : जनताको पार्टी कि पदलोलुपहरूको क्लब ?
एमालेको राष्ट्रिय कार्यशाला आज सकिँदै

एमालेको राष्ट्रिय कार्यशाला आज सकिँदै
आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन
चुनावको नतिजा, उमेर र स्वास्थ्यका कारण ओलीजीले नेतृत्व छाड्नुपर्छ : सुरेन्द्र पाण्डे

चुनावको नतिजा, उमेर र स्वास्थ्यका कारण ओलीजीले नेतृत्व छाड्नुपर्छ : सुरेन्द्र पाण्डे
ओलीकै सामुन्ने विष्णु पौडेलले भने– समयानुकूल पार्टीमा व्यापक पुनर्गठन

ओलीकै सामुन्ने विष्णु पौडेलले भने– समयानुकूल पार्टीमा व्यापक पुनर्गठन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?
आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन
विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन
द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?

एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?
‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित