एमालेले आफ्नै छोराछोरीलाई पार्टीमा जोड्न अभियान चलाउने

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- नेकपा एमालेले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताका छोराछोरीलाई पार्टी सङ्गठनमा आबद्ध गराउन विशेष अभियान चलाउने भएको छ ।
- काठमाडौँमा सम्पन्न दुई दिने कार्यशालाले नयाँ पुस्तासँग अन्तरसंवाद गरी पार्टी आबद्ध परिवारका छोराछोरीको सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
- नेताका छोराछोरीले पार्टीप्रति चासो नदेखाएको र मतदानसमेत नगरेको चिन्ताका बीच एमालेले यो अभियान अघि बढाएको हो ।
२१ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले संगठन निर्माणमा आफ्नै छोराछोरीलाई जोड्ने अभियान चलाउने भएको छ ।
राजधानीमा सम्पन्न दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूकै छोराछोरीलाई पार्टीमा आवद्ध गराउने अभियान चलाउने घोषणा गरेको छ ।
‘नयाँ पुस्तासँग अन्तरसंवाद कार्यक्रमको आयोजना गरी पार्टी आवद्ध परिवारका छोराछोरीहरूको सम्मेलन सबै कमिटीले आयोजना गर्ने घोषणा गर्दछ,’ संकल्प पत्रमा भनिएको छ ।
प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यका अनुसार एमालेकै नेता–कार्यकर्ताहरूका छोराछोरीलाई पार्टी कमिटीमा आवद्ध गराउन यो अभियान चलाउन लागिएको हो ।
‘पार्टीमा आवद्ध नेताहरूकै परिवारबीच चिनजान, घुलमिल र आत्मीय बनाउने कुरालाई प्रोत्साहन गर्न यो अभियान चलाइएको हो,’ आचार्यले भने, ‘यो अभियानले हाम्रै परिवारका सदस्यहरूलाई पार्टी सदस्य बन्न प्रेरित गर्नेछ भने उनीहरूले समाजका अरू क्षेत्रलाई पनि प्रभावित बनाउनेछ ।’
एमालेमा नेताहरूकै छोराछोरीले पार्टीमा भोट नहालेको, संगठनमा नबसेको, पार्टीप्रति रुचि नराख्ने जस्तो प्रवृत्ति देखिएको चिन्ता केही समय यता देखिने गरेको थियो । गत निर्वाचनमा एमालेले सर्मनाक पराजय बेहोर्दा पनि नेताहरुकै परिवारको मत नआएको चर्चा हुने गरेको छ ।
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