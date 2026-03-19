चुनावको नतिजा, उमेर र स्वास्थ्यका कारण ओलीजीले नेतृत्व छाड्नुपर्छ : सुरेन्द्र पाण्डे

२० जेठ, बुटवल । नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टीले छिटोभन्दा छिटो काँचुली फेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । प्रेस चौतारी रुपन्देहीले बुधबार बुटवलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पाण्डेले गत निर्वाचनको नतिजाले पार्टीलाई ठूलो खबरदारी गरेको र अप्ठेरो अवस्थामा पुर्याएको बताए ।
‘पार्टीले छिटोभन्दा छिटो काँचुली फेर्नुपर्छ, किनभने हामी अप्ठेरो अवस्थामा छौँ,’ उनले भने, ‘जनताको त्यो खबरदारीलाई बुझ्न सकेनौं र सतर्क भएनौं भने आगामी दिनमा पार्टी झन् कमजोर हुन्छ ।’
नेता पाण्डेले बदलिँदो राजनीतिक तथा प्रविधिगत परिवेशअनुसार पार्टी सञ्चालनको शैलीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । ‘अब रिफर्मेसनले मात्र पुग्दैन, पार्टीको नेतृत्व देखि संगठनको संरचनासम्म रिभोलुसन (क्रान्ति) नै चाहिन्छ’, उनले भने ।
कसले पद छाड्ने भन्दा पनि पार्टीलाई काँचुली फेराउन सबै नेता कार्यकर्ताले आ–आफ्नो पद छाड्न तयार हुनुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ ।
नेता पाण्डेले अबको युग आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई र डिजिटल प्रविधिको भएको उल्लेख गर्दै एमालेलाई परम्परागत फिजिकल संरचनाबाट डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।
पाण्डेले समाज निरन्तर परिवर्तनशील रहेको र त्यसअनुसार पार्टीका विचार, नेतृत्व विकासको शैली तथा संगठनात्मक संस्कृतिमा पनि समयानुकूल सुधार आवश्यक पर्ने बताए । ‘मदन भण्डारीको समयदेखि अहिलेसम्म विश्व र समाजमा ठूलो परिवर्तन आइसकेकाले पार्टीले पनि आफूलाई बदल्नुपर्छ’, नेता पाण्डेले भने, ‘गत चुनावमा हामी मतदाता र कार्यकर्ताको घर घरमा पुगेर भोट माग्न थाल्यौं, अरुले विदेशबाट समेत सबै मतदातालाई फोन गरेर भोट मागेर भ्याइसकेका रहेछन् । त्यसैले अब मतदाता र कार्यकर्तासंग फिजिकल्ली भेटेर भन्दा आफ्ना विचार र एजेण्डा डिजिटल्ली भन्न, बुझाउन सक्नुपर्छ ।’
वर्तमान अवस्थाबाट यथास्थितिमै पार्टी आन्दोलन अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेरै संगठनात्मक सुधारका लागि अध्ययन तथा सुझाव संकलन गर्न कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको बताए ।
नेता पाण्डेले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले निर्वाचनमा पार्टीको नतिजा, उमेर, स्वास्थ्य अवस्था आदि तमाम चुनौती हेरेर नेतृत्व छाड्नुपर्ने बताए । ‘स्वयं अध्यक्ष पनि सोचिरहनुभएको होला, उहाँ १७४ सांसद भएको दलको नेता, प्रधानमन्त्रीबाट २५ सांसद भएको दलको नेतामा आउनुभएको छ, यो ग्राफले के बताउँछ ? अब उहाँको बाँकी जीवनमा यो ग्राफ उभो लाग्ला कि नलाग्ला ? त्यसकारणले उहाँले आफैले विचार गरेर निर्वाचनको नतिजा, उमेर, स्वास्थ्य अवस्था आदि तमाम चुनौति हेरेर परिपक्व निर्णय लिनुहोला भन्ने आशा छ’, उनले भने ।
यथास्थितिमा पार्टीलाई माथि उठाउन निकै ठूलो चुनौतिपूर्ण रहेको भन्दै उनले पार्टीलाई काँचुली फेराउन सबै नेता कार्यकर्ताले आ–आफ्नो पद छाड्न तयार हुनुपर्ने बताए ।
‘बजेटमा कुनै नयाँपन छैन’
पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पाण्डेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा कुनै नयाँपन नभएको समेत टिप्पणी गरे । बजेटको आकार २५ प्रतिशतले बढे पनि राज्यको चरित्र परिवर्तन गर्ने कुनै योजना समावेश नभएको उनको दाबी छ ।
पाण्डेले बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘बजेटले पुराना कार्यक्रम मात्र बोकेको छ, नयाँ शब्दमात्र हालेको छ । तात्विक रुपान्तरण हुने नयाँ घोषणा केही छैनन्’, पाण्डेले भने, ‘जनताको ठूलो आशा र चासो रहेको बजेट अघिल्लै योजनाको निरन्तरता मात्र छ ।’
बजेटले मध्यम बर्गलाई केन्द्रमा राखे पनि निम्न वर्गको हित र निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने उत्साह जगाउन नसकेको नेता पाण्डेको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको बताउँदै उनले २१ खर्बको बजेटमा पुँजीगत खर्च डेढ खर्ब मात्र भएर देश कसरी अघि बढ्छ भन्दै प्रश्न गरे ।
सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धि दरको लक्ष्य पूरा हुने कुनै आधार नभएको पाण्डेले ठोकुवा गरे ।
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