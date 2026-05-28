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स्क्रिनको छायामा हुर्किंदै बालबालिका : डिजिटल युगको मनोवैज्ञानिक यथार्थ

२०८३ जेठ २० गते १३:२३ २०८३ जेठ २० गते १३:२३
ऋचा खड्का

ऋचा खड्का क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट

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ऋचा खड्का

ऋचा खड्का क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट

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स्क्रिनको छायामा हुर्किंदै बालबालिका : डिजिटल युगको मनोवैज्ञानिक यथार्थ

News Summary

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  • बालबालिकामा अत्यधिक स्क्रिन प्रयोगले मानसिक स्वास्थ्य, निद्राको गुणस्तर र शारीरिक गतिविधिमा गम्भीर नकारात्मक असर पारिरहेको अध्ययनले देखाएको छ।

साँझको खाना तयार छ । आमाले बच्चालाई बोलाउँछिन् । बच्चा आउँछ, बस्छ, तर आँखा मोबाइलको स्क्रिनमै अडिएको छ । एक चम्चा भात मुखमा हाल्छ, फेरि स्क्रिनमा फर्किन्छ । आमाबाबु पनि आ-आफ्नै फोनमा व्यस्त छन् । टेबलमा चार जना छन्, तर कुराकानी कमै हुन्छ । यो दृश्य आज धेरै नेपाली घरको यथार्थ बनेको छ ।

त्यसैले आजको समाजमा बाल्यकालको अनुभव पहिलेभन्दा निकै फरक भइसकेको छ । बिहान उठेदेखि राति सुत्ने बेलासम्म बालबालिकाको ध्यान स्क्रिनमै केन्द्रित देखिन्छ । मोबाइल, ट्याबलेट, टेलिभिजन र ल्यापटप उनीहरूको दैनिक जीवनको साधारण हिस्सा बनिसकेका छन् । धेरै घरमा खाना खुवाउन मोबाइल देखाउने, बच्चा रोएमा भिडियो लगाएर शान्त पार्ने गरिन्छ । किशोरकिशोरीहरू राति अबेरसम्म अनलाइन गेम र सामाजिक सञ्जालमा झुण्डिएर बस्ने प्रवृत्ति सामान्य भइसकेको छ ।

बच्चा बाहिरबाट शान्त देखिए पनि भित्रभित्रै ऊ कसैसँग भावनात्मक रूपमा जोडिएको हुँदैन, केवल डिजिटल रूपमा व्यस्त हुन्छ । यो बाहिरबाट सजिलो समाधानजस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै बच्चाको ध्यान, भावना, सम्बन्ध र व्यवहारमा निरन्तर असर परिरहेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि स्क्रिन समय र बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यबीचको सम्बन्ध निजकै जटिल तरिकाले जोडिएको हुन्छ ।

स्क्रिन र मानसिक स्वास्थ्यको दुष्चक्र

विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार बढी स्क्रिन प्रयोगले बालबालिकामा भावनात्मक समस्या बढाउन सक्छ । तर यो सम्बन्ध एकतर्फी होइन । भावनात्मक रूपमा असहज, तनावमा परेका वा एक्लो महसुस गर्ने बालबालिकाहरू पनि स्क्रिनतर्फ अझ बढी आकर्षित हुन्छन् ।

यो चक्र यसरी चल्छ– बच्चाले तनाव, डर, खालीपन वा एक्लोपन महसुस गर्छ । उसँग त्यो भावना व्यवस्थापन गर्ने सीप विकसित भएको हुँदैन । स्क्रिनले तुरुन्तै ध्यान अन्यत्र मोड्छ र असहजता केही बेरका लागि कम पार्छ । तर भित्रभित्रै मस्तिष्कको ‘रिवार्ड सिस्टम’ सक्रिय हुन्छ, तत्काल आनन्द खोज्ने बानी बस्छ, धैर्य र भावनात्मक सहनशीलता घट्दै जान्छ ।

बिस्तारै निद्रा बिग्रिन्छ, चिडचिडापन बढ्छ, साथीभाइ र परिवारबाट टाढिँदै जाने हुन्छ । अनि बच्चा फेरि स्क्रिनतर्फ नै फर्किन्छ । यसरी समाधानजस्तो देखिने व्यवहार नै समस्याको हिस्सा बन्न पुग्छ ।

अत्यधिक र असन्तुलित स्क्रिन प्रयोग गर्ने बालबालिकामा चिन्ता, डिप्रेसन, व्यवहारजन्य समस्या र ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने समस्या उल्लेखनीय रूपमा बढी देखिन्छ भन्ने कुरा अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन् । तर वैज्ञानिक रूपमा यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि स्क्रिन समय मात्रैले बच्चाको मानसिक स्वास्थ्य निर्धारण गर्दैन । पारिवारिक वातावरण, निद्राको गुणस्तर, सम्बन्धको न्यानोपन र अभिभावकको उपस्थिति अझ बढी महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् ।

स्क्रिनले मस्तिष्क र शरीरमा पार्ने असर

लामो समय स्क्रिन प्रयोगले बच्चाको शारीरिक सक्रियता घटाउँछ । शारीरिक निष्क्रियताले मनोदशा सन्तुलनमा राख्ने मस्तिष्क-रसायन (जस्तै, सेरोटोनिन) कम गर्छ र तनाव-हार्मोन (कोर्टिसोल) बढाउँछ, जसले बच्चाको आत्मविश्वास र भावनात्मक स्थिरतामा असर पुर्‍याउँछ ।

विशेषगरी राति स्क्रिन प्रयोगले सुत्ने समय ढिलो बनाउँछ, गहिरो निद्रा घटाउँछ र बिहान थकान तथा चिडचिडापन बढाउँछ । स्क्रिनबाट निस्कने नीलो प्रकाशले निद्रा ल्याउने हार्मोन मेलाटोनिनको उत्पादन घटाउँछ, जसले शरीरको प्राकृतिक निद्रा-चक्र नै बिगार्छ।

डिजिटल प्लेटफर्महरू तुरुन्तै ‘रिवार्ड’ दिने ढाँचामा बनेका हुन्छन् । यसले बच्चामा पर्खने धैर्यता, असहज अवस्थामा सहने क्षमता र सन्तुष्टिका लागि कुर्ने बानी कम गर्छ । किशोर अवस्थामा सामाजिक सञ्जालले ‘म पर्याप्त छैन’ भन्ने भावना, आफ्नो शरीरप्रति असन्तुष्टि र सामाजिक चिन्ता बढाउन सक्छ । लामो समयमा यसले डिप्रेसनको जोखिम पनि बढाउँछ।

सबै स्क्रिन खराब होइनन्, सन्तुलन नै मुख्य कुरा हो

समस्या स्क्रिन आफैँमा होइन । समस्या यसको मात्रा, समय, उद्देश्य र निर्भरतामा छ । सही ढंगले प्रयोग गर्दा स्क्रिनले सिकाइ, सिर्जनात्मकता र परिवारसँगै हेर्ने-सिक्ने गतिविधिमा सकारात्मक भूमिका खेल्छ । तर समस्या तब हुन्छ, जब स्क्रिन भावनात्मक राहतको एकमात्र उपाय बन्छ, निद्राको विकल्प बन्न पुग्छ, साथीभाइसँगको साँचो भेटघाटलाई विस्थापित गर्छ वा लतजस्तो व्यवहारमा परिणत हुन्छ ।

बच्चाको मस्तिष्क अझै विकास हुँदै गरेको हुन्छ । निर्णय र आत्म-नियन्त्रणको केन्द्र मानिने अग्रमस्तिष्क २०-२५ वर्षको उमेरसम्म पूर्णविकसित हुँदैन । यसैले उनीहरूको आवेग नियन्त्रण कमजोर हुन्छ, निर्णय क्षमता अपरिपक्व हुन्छ र भावना सम्हाल्न उनीहरूलाई बाहिरी सहयोग चाहिन्छ ।

त्यसैले बच्चालाई केवल नियम र नियन्त्रण होइन, भरोसा गर्न सकिने वयस्कको साथ चाहिन्छ, जसको सान्निध्यमा रहेर उनीहरूले भावना व्यवस्थापन गर्न सिकुन् ।

उमेरअनुसार अभिभावकका लागि सुझाव

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ, २०१९) र अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिक्स (एएपी, २०१६) का मार्गदर्शनहरूका आधारमा बालबालिकाको स्क्रिन प्रयोगलाई उमेरअनुसार सीमित गर्नुपर्छ । दुई वर्षभन्दा साना बालबालिकालाई स्क्रिन प्रयोग गराउनु हुँदैन । टाढाका आफन्तसँग भिडियो कल गर्ने अवस्थाबाहेक अन्य स्क्रिन प्रयोग सामान्यतया सिफारिस गरिँदैन ।

दुईदेखि चार वर्षका बालबालिकाका लागि दैनिक एक घण्टाभन्दा कम, त्यो पनि अभिभावकको साथमा गुणस्तरीय सामग्री हेर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ । ५ देखि १२ वर्षका बालबालिकाका लागि स्पष्ट समय-सीमा तोक्नुपर्छ । खाना खाने र सुत्ने बेलामा स्क्रिन-मुक्त नियम कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । किशोर अवस्थामा आत्म-नियन्त्रण सिकाउने, सामाजिक सञ्जालको मनोवैज्ञानिक असरबारे खुला कुराकानी गर्ने र राति सुत्ने बेलामा डिभाइस कोठाबाहिर राख्ने अभ्यास बसाल्नुपर्छ ।

ध्यान दिनुपर्ने संकेतहरू

स्क्रिन बन्द गर्दा बच्चाले अत्यधिक रिस वा रुवाइ देखाउनु, निद्राको तालिका बिग्रिनु, पढाइमा ध्यान घट्नु, साथीभाइ र परिवारबाट टाढिनु, मूडमा अस्थिरता र चिडचिडापन बढ्नु, अनि निरन्तर डिजिटल लालसा देखिनु– यी केवल बानीका कुरा होइनन् । यी गहिरो भावनात्मक र व्यवहारजन्य असन्तुलनका संकेत हुन सक्छन् ।

यदि यी लक्षणहरू लामो समय रहिरहेमा विशेषज्ञको सल्लाह लिनु उचित हुन्छ । समयमै सहयोग खोज्नु कमजोरी होइन– यो जिम्मेवार अभिभावकत्वको पहिचान हो ।

नियन्त्रण होइन, सन्तुलित वातावरण

असली समाधान भनेको स्क्रिन पूरै हटाउनु होइन । बरु बच्चाका लागि सन्तुलित विकासात्मक वातावरण बनाउनु हो । खाना खाने बेलामा डिभाइस-मुक्त नियम, सुत्नुअघिको स्क्रिन-मुक्त दिनचर्या र दिनभरिको स्पष्ट समय-सीमा बच्चाको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । खेलकुद, बाहिरी खेल र परिवारसँग बिताइने सक्रिय समयले बच्चाको शरीर र मन दुवै स्वस्थ राख्छ ।

भावनात्मक समर्थन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । बच्चाको भावनालाई स्वीकार गर्ने सरल कुराकानी आवश्यक छ । ‘तिमीलाई गाह्रो भइरहेको छ भन्ने मलाई थाहा छ’ भन्ने सरल वाक्यले पनि ठूलो असर पार्छ । सजायभन्दा समझदारीले स्थायी परिवर्तन ल्याउँछ ।

बच्चाहरूले उपदेश होइन, व्यवहार सिक्छन् । अभिभावक आफैँ फोनमा व्यस्त रहँदा बच्चालाई ‘स्क्रिन नचलाऊ’ भनेर सिकाउन सम्भव हुँदैन । त्यसैले परिवर्तन घरबाटै, ठूलाहरूबाटै सुरु हुनुपर्छ ।

डिजिटल युगमा स्क्रिन जीवनको अनिवार्य हिस्सा बनिसकेको छ । तर बच्चाको विकसित हुँदै गरेको मस्तिष्कको सन्दर्भमा यसको असन्तुलित प्रयोगले गहिरो मनोवैज्ञानिक असर पार्न सक्छ ।

वैज्ञानिक प्रमाणहरूले देखाउँछन् कि स्क्रिन समय, निद्रा, शारीरिक गतिविधि र मानसिक स्वास्थ्यबीच जटिल सम्बन्ध छ।

छाँया बालबालिका स्क्रिन
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
ऋचा खड्का
लेखक
ऋचा खड्का
क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट

क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट खड्का काठमाडौँको बाँसबारीस्थित उपेन्द्र देवकोटा मेमोरियल न्यूरो हस्पिटलमा कार्यरत छिन् ।क्लिनिकल साइकोलोजीमा एमफिल समेत गरेकी उनको स्वास्थ्य व्यवसायिक परिषद् नम्बर ३३ हो ।  

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