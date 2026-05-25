के सुत्नुअघि दूध पिउनु साँच्चिकै फाइदाजनक छ ?

२०८३ जेठ १८ गते १३:१२ २०८३ जेठ १८ गते १३:१२

  • राति सुत्नुअघि तातो दूध पिउनाले मानसिक तनाव कम हुनुका साथै निद्राको गुणस्तर सुधार हुने आयुर्वेदमा उल्लेख छ।

दूधलाई धेरै पोषणयुक्त पेय पदार्थ मानिन्छ । दूध र यसबाट बनेका परिकारले शरीरलाई पोषण दिने, बलियो बनाउने र मानसिक शान्ति प्रदान गर्ने मानिन्छ । आयुर्वेदका अनुसार, सही तरिकाले र सही समयमा दूध पिउनाले शरीरलाई धेरै फाइदा मिल्छ ।

हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा राति सुत्नुअघि तातो दूध पिउने परम्परा लामो समयदेखि चलिआएको पाइन्छ । तर के सुत्नुअघि दूध पिउनु स्वास्थ्यका लागि साँच्चै फाइदाजनक छ त ?

राति दूध पिउनुका फाइदाहरू:

निद्राको गुणस्तरमा मद्दत गर्छ

तातो दूधले शरीर र दिमागलाई शान्त पार्छ भन्ने कुरा आयुर्वेदले विश्वास गर्दछ । सुत्नुअघि एक गिलास तातो दूध पिउनाले दिमागलाई आराम दिन सक्छ र राम्रो निद्रालाई बढावा दिन सक्छ भनिएको छ।

पाचन कार्यमा सहयोग गर्छ

आयुर्वेदका अनुसार सुत्नुअघि पिउने तातो दूधले केही मानिसहरूमा पाचन प्रणालीलाई शान्त पार्न सक्छ । यद्यपि, दूध पचाउन कठिनाइ हुनेहरूले भने यसमा सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

पोषण प्राप्त हुन्छ

दूधमा क्याल्सियम, प्रोटिन, भिटामिन र धेरै आवश्यक पोषक तत्वहरू हुन्छन् । दूधले रातको समयमा पोषण प्रदान गर्न सक्छ । किनकि रातको समयमा शरीर रिकभरी र मर्मत प्रक्रियाहरू चल्ने गर्छ ।

तनाव कम गर्न मद्दत गर्छ

आयुर्वेदका अनुसार, तातो दूधले वात दोषलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्छ । वात असंतुलन चिन्ता, बेचैनी र निद्रा समस्याहरूसँग सम्बन्धित छ ।

हड्डीहरूका लागि फाइदाजनक

दूध क्याल्सियमको राम्रो स्रोत हो, जसले हड्डी र दाँतलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । नियमित र सन्तुलित सेवन लाभदायक हुन सक्छ ।

कस्ता व्यक्तिले सावधानी अपनाउनुपर्छ ?

–ल्याक्टोज असहिष्णुता भएकाहरूले दूध पिउनबाट जोगिनुपर्छ ।

–दूध पिएपछि ग्यास, पेट फुल्ने वा अपच हुनेहरूले ।

–रुघाखोकी, खोकी वा एलर्जी भएका केही व्यक्तिहरूलाई दूधको सेवन सीमित गर्न सल्लाह दिइन्छ ।

प्रत्येक व्यक्तिको प्रकृति र पाचन क्षमता फरक हुन्छ । व्यक्तिको आवश्यकता र पचाउन सक्ने क्षमताका आधारमा दूधको सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ ।
– बिना कारण दूध सेवन गर्दा कुनै समस्या देखिन्छ भने विज्ञ चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्छ ।

