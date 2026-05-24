स्वादिलो मात्रै होइन, स्वास्थ्यका लागि समेत अतिउपयोगी भुइँकटहर

- गर्मी मौसममा शरीरलाई स्वस्थ र हाइड्रेटेड राख्न ८५ प्रतिशत पानीको मात्रा भएको भुइँकटहर उपयोगी हुने विज्ञहरू बताउँछन्।
यो चर्को गर्मीमा शरीरलाई चाँडै डिहाइड्रेट गर्न सक्छ । देशले तीव्र गर्मी अनुभव गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा, स्वास्थ्यप्रति थोरै लापरवाहीले पनि तपाईंको स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ । त्यसैले, यस मौसममा आफ्नो आहारको विशेष ख्याल राख्नुहोस् ।
भुइँकटहर धेरै रुचाइने फल मध्ये एक हो । गर्मीको बेलामा पाइने यो रसिलो फल मन नपर्ने व्यक्ति कमै हुन्छन् । यो जति स्वादिलो र रसिलो हुन्छ, त्यत्तिकै गुणकारी पनि मानिन्छ ।
यसमा प्रशस्त पानीको मात्रा हुने भएकाले शरीरलाई हाइड्रेटेड राख्नका लागि पनि यो निकै उपयोगी हुनसक्छ । पाकेको भुइँकटहरलाई ताछेर त्यत्तिकै पनि खाइन्छ भने यसको जुस बनाएर पिउन रुचाउनेहरू पनि धेरै हुन्छन् ।
भुइँकटहरका फाइदाहरू
यसमा रहेको ब्रोमेलेन नामक इन्जाइमले पाचन प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ । भुइँकटहरले सन्निने समस्या कम गर्छ र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ ।
भुइँकटहरमा भिटामिन सी प्रशस्त मात्रामा हुन्छ, जसले छालालाई चम्किलो र स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ ।
भुइँकटहरमा पाइने फाइबर, म्याङ्गनीज र एन्टिअक्सिडेन्टले शरीरलाई ताजा बनाउँछ र धेरै रोगहरूबाट बचाउन सक्छ ।
आयुर्वेदका अनुसार, भुइँकटहर एन्टी-इन्फ्लेमेटरी र एन्टी-भाइरल गुणहरूले भरिपूर्ण हुन्छ । यसले शरीरमा सुन्निने समस्या कम गर्छ । भाइरल संक्रमणलाई रोक्न समेत यसले मद्दत गर्ने आयुर्वेदमा उल्लेख छ ।
यो विशेष गरी महिलाहरूका लागि लाभदायक छ । यसमा फलामको राम्रै मात्रामा पाइन्छ । जसले महिनावारीको समयमा दुखाइ र थकान कम गर्न मद्दत गर्छ । भुइँकटहरको जुस पिउनाले महिनावारीको समस्या पनि कम हुन्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार, भुइँकटहरमा ८५ प्रतिशत पानीको मात्रा हुन्छ । यसमा फाइबर र कार्बोहाइड्रेट पनि प्रशस्त हुन्छ, जसले गर्मीमा ऊर्जा कायम राख्न मद्दत गर्छ ।
गर्मी मौसममा, दैनिक थोरै मात्रामा भुइँकटहर सेवन गर्दा शरीरलाई शीतलता प्रदान गर्नुका साथै , शरीरलाई भित्रबाट स्वस्थ पनि राख्न मद्दत मिल्छ ।
