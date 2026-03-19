राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गर्दैछ आँखाका जटिल रोगको उपचार

१६ जेठ, दाङ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले वैशाख महिनामा १४० जनामा जटिल आँखा रोगको उपचार गरेको छ । एक महिनाको अवधिमा आँखाको जटिल रोग लागेका १४० जनामा शल्यक्रियासहितको उपचार गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
प्रतिष्ठानका निमित्त कार्यालय प्रमुख सह–प्राध्यापक डा. सुरेश रसाइलीले उक्त एक महिनाको अवधिमा एक हजार ४२० जना आँखाका बिरामीको ओपीडीमा उपचार गरिएको छ । उनी आँखा विभागका प्रमुख पनि हुन् ।
पछिल्लो समय राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आँखाको उपचारमा बिरामीको मन जित्दैआएको छ । अहिले यहाँ दाङबाहेक रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्युठानसम्मका आँखाका बिरामी सेवाका लागि आउने गरेका छन् । जसले यी जिल्लाका बिरामीले आँखाको समस्या बोकेर काठमाडौंदेखि भारतसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
आँखा रोग विशेषज्ञ डा. रसाइलीले प्रतिष्ठानमा आँखाको कोटरसम्बन्धी उपचार, आँखाको प्लास्टिक तथा पुनर्निर्माण शल्यक्रिया र आँखाको क्यान्सर उपचारजस्ता सेवाहरू विस्तार भएको बताए ।
‘पहिला यी सेवा दाङमा नपाउँदा आँखाका बिरामीहरूलाई काठमाडौं जानैपर्ने बाध्यता थियो, तर अहिले यहाँकै सेवाले त्यो अवस्था अन्त्य भएको छ,’ उनले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4