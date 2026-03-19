राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गर्दैछ आँखाका जटिल रोगको उपचार

पछिल्लो समय राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आँखाको उपचारमा बिरामीको मन जित्दैआएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १६ गते १७:३६

१६ जेठ, दाङ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले वैशाख महिनामा १४० जनामा जटिल आँखा रोगको उपचार गरेको छ । एक महिनाको अवधिमा आँखाको जटिल रोग लागेका १४० जनामा शल्यक्रियासहितको उपचार गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

प्रतिष्ठानका निमित्त कार्यालय प्रमुख सह–प्राध्यापक डा. सुरेश रसाइलीले उक्त एक महिनाको अवधिमा एक हजार ४२० जना आँखाका बिरामीको ओपीडीमा उपचार गरिएको छ । उनी आँखा विभागका प्रमुख पनि हुन् ।

पछिल्लो समय राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आँखाको उपचारमा बिरामीको मन जित्दैआएको छ । अहिले यहाँ दाङबाहेक रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्युठानसम्मका आँखाका बिरामी सेवाका लागि आउने गरेका छन् । जसले यी जिल्लाका बिरामीले आँखाको समस्या बोकेर काठमाडौंदेखि भारतसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

आँखा रोग विशेषज्ञ डा. रसाइलीले प्रतिष्ठानमा आँखाको कोटरसम्बन्धी उपचार, आँखाको प्लास्टिक तथा पुनर्निर्माण शल्यक्रिया र आँखाको क्यान्सर उपचारजस्ता सेवाहरू विस्तार भएको बताए ।

‘पहिला यी सेवा दाङमा नपाउँदा आँखाका बिरामीहरूलाई काठमाडौं जानैपर्ने बाध्यता थियो, तर अहिले यहाँकै सेवाले त्यो अवस्था अन्त्य भएको छ,’ उनले भने ।

राप्ती प्रतिष्ठानमा एक महिनामा ११३ जना मिर्गौला पत्थरीको शल्यक्रिया

दाङमा पहिलोपटक मुटुको ‘एन्जियोप्लाष्टी’ सेवा सुरु

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मुटु रोगको उपचार पनि सुरु

दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जग्गा अतिक्रमणमा

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अब निजामती अस्पताल सरह सेवा

उपकुलपति नियुक्ति रोक्न उच्च अदालतको आदेशकै निरन्तरता

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

