दाङमा पहिलोपटक मुटुको ‘एन्जियोप्लाष्टी’ सेवा सुरु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते १२:५४

१८ वैशाख, दाङ । दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मुटुको एनजियोप्लाष्टी सेवा सुरू भएको छ ।

मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लाण्ट सेन्टरका बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. सूर्य देवकोटाको नेतृत्वमा प्रतिष्ठानमा कार्यरत फिजिसियन तथा मुटु रोग विशेषज्ञ डा. दिनेश उप्रेतिसहितको टोलीले शुक्रबार दुईजना बिरामीको एन्जियोप्लाष्टी गरेको छ ।

दाङ जिल्लामा पहिलो पटक यो सेवा सुरु भएको हो । यो सेवा सुरु भएसँगै हृदयाघात (हर्टअट्याक) का बिरामीहरुलाई जिल्लामै उपचार गर्न सकिने डा. देवकोटाले बताए । उनका अनुसार मुटुको रक्तनलीको उपचार दाङमा यसरी पहिलो पटक सुरु हुनु जिल्लाको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि एउटा उपलब्धि हो ।

आज शुक्रबार एन्जियोप्लाष्टी गरिएका बिरामीहरुको अवस्था सामान्य रहेको डा. उप्रेतिले बताए ।

प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति तथा रजिष्ट्रार प्रा. श्याम लम्सालका अनुसार यसअघि मुटुको उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्था थियो भने अब यो समस्या हटेको छ ।

उक्त उपचारका लागि क्याथेल्याबसहित १० करोड रुपैयाँ बराबरका सामग्री ल्याइएको छ ।

प्रतिष्ठानबाट केही दिनअघि एन्जोयोग्राफी सेवा दिइएको थियो, जुन निदानात्मक उपचार थियो । आज (शुक्रबार) एन्जियोप्लाष्टी सेवा सुरु गरिएको हो, जुन उपचारात्मक हो ।

दाङमै यो सेवा सुरु भएपछि जिल्ला बाहिरका विरामीलाई पनि सेवा दिन सहज हुने प्रतिष्ठानका निमित्त निर्देशक प्रा.डा. जनार्दन पन्थीले बताए ।

प्रतिष्ठानका निमित्त डिन प्रा.डा. रमेश कँडेलले विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोषमा सूचिकृतका लागि निवेदन समेत पठाएकाले सूचिकृत हुने वित्तिकै विरामीलाई प्रतिष्ठानबाटै थप सहजता प्राप्त हुने छ । हाल मुटुको उपचारका लागि एक लाख भन्दा बढी खर्च लाग्ने गरेको छ ।

प्रतिष्ठानमा मुटुको इको समेतको सेवा यसअघि नै सुरु भइसकेको थियो ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
सम्बन्धित खबर

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मुटु रोगको उपचार पनि सुरु

दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जग्गा अतिक्रमणमा

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अब निजामती अस्पताल सरह सेवा

उपकुलपति नियुक्ति रोक्न उच्च अदालतको आदेशकै निरन्तरता

गुनासो बढेपछि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले लगायो फुड सप्लिमेन्ट सिफारिसमा रोक

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति रोक्न अल्पकालीन आदेश

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

दबाबमा राष्ट्रपति

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

