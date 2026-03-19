राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मुटु रोगको उपचार पनि सुरु

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १६ गते ११:४२

दाङ । घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मुटु रोगको उपचार पनि सुरु भएको छ । प्रतिष्ठानले दाङमै पहिलोपटक एन्जियोग्राफी कोरोनरी सेवा सुरु गरेको जनाएको छ ।

यो सेवाका लागि फिजिसियन तथा मुटु रोग विशेषज्ञ डा. दिनेश उप्रेति नेतृत्वको टोली छ । डा. उप्रेतिले प्रतिष्ठानमा इन्टरभेन्सनल कार्डियोलोजी सेवा सुरु गर्न सक्षम बनाएको बताए । उनले यस सेवाको सुरुवात कोरोनरी एन्जियोग्राफी तथा आकस्मिक पेरिकार्डियोसेन्टेसिसबाट गरिएको जानकारी दिए ।

‘हामीले प्रतिष्ठानमा मुटु रोगको उपचार सुरु गरेका छौं, मुटुको रक्तनलीलाई हेर्ने विधिभित्र कोरोनरी एन्जियोग्राफी सेवा पर्दछ,’ डा.उप्रेतिले भने, ‘यसबाट मुटुको रक्तनलीमा रोग छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन सहयोग मिल्छ ।’

उनले मुटु उपचारका लागि अरु थप उपकरण आए हर्ट अट्याक भएर आउने बिरामीको एन्जियो प्लास्टिक पनि गर्न सकिने बताए । क्याथेल्याब मेसिन आइसकेकाले मुटुको उपचारमा थप सहज हुने उनले बताए ।

मुटुको इको गर्ने सेवा पनि सन्चालनमा रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

मुटु रोग राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
दुई सातामै बढ्यो सार्वजनिक यातायात भाडा

‘केन्द्रले संविधानको मर्म अतिक्रमण र सरकारी विद्यालय कमजोर बनाउने प्रयास गर्‍यो’

संविधान संशोधनः सबै पक्षसँग संवाद अनिवार्य

याम्बालिङ हाइड्रोपावरको आईपीओ खुल्यो

महावीर पुनको सम्पत्ति विवरण : करिब २८ रोपनी जग्गा, ३ तोला सुन र २९ लाख नगद

किन छैन स्पटिफाईमा एआई म्युजिक बन्द गर्ने विकल्प ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

